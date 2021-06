tweets CMT pour la sensibilisation à la violence armée ; les téléspectateurs ripostent .

Le réseau de musique country CMT a soutenu le week-end dernier le thème du contrôle des armes à feu «Wear Orange Day» en exhortant ses téléspectateurs, via tweet, à y participer. Les intervenants en colère n’ont pas tardé à poivrer sa page Twitter.

« Nous portons (virtuellement) de l’orange aujourd’hui pour soutenir la Journée nationale de sensibilisation à la violence armée et pour attirer l’attention sur plus de 100 vies perdues chaque jour à cause de la violence armée. #WearOrange et visitez http://wearorange.org pour en savoir plus », a déclaré CMT dans un tweet publié vendredi.

Une enquête auprès des 100 premières réponses directes sur la page de la chaîne a montré une écrasante majorité mécontente du message. Parmi les 100, seuls quatre étaient favorables (c’est-à-dire, « Bien pour vous ! Lorsqu’ils ont rédigé le deuxième amendement, ils n’avaient que des fusils à un coup. Je ne pense pas qu’ils aient jamais imaginé que des armes de guerre pourraient être achetées ! Le contrôle des armes à feu est désespérément nécessaires, des vérifications des antécédents et une période d’attente. [are] contre le contrôle des armes à feu sont des idiots ! »), un neutre (« Data ? ») et 95 désapprobateurs.

C’est 95 % des 100 répondants qui ne sont pas en faveur du message « Wear Orange » de CMT.

Un échantillon du sentiment dominant : “@CMT et @NASCAR ont tous les deux oublié qui est leur public cible à nouveau, je vois.”; « J’ai changé de chaîne » ; « Excellent travail d’aliénation de votre public » ; « Soyez assuré que je ne m’abonnerai ni ne regarderai jamais rien d’autre parrainé par vous…… Le 2e amendement est toujours là. Descendez de cette caisse à savon avant de vous retrouver dans la poubelle de l’histoire » ; « Vous venez de perdre 75 % de vos téléspectateurs. Pour ma part, je ne regarderai jamais aucune station qui défend une campagne contre le 2e amendement, ce que CMT vient de faire. On pourrait penser qu’ils connaîtraient leur public [sic], mais vous mettez des idiots éveillés aux commandes, et vous obtenez la stupidité. » ; et plusieurs messages avec des emojis de clown.

Certains ont explicitement fait part de leur menace commerciale, non seulement envers CMT mais aussi envers tout artiste soutenant : « Ouais… ça garantira que nous n’achetons pas les chansons de quelqu’un qui porte de l’orange. Comprenez vos données avant de pousser un agenda.

Beaucoup ont attaqué le chiffre des « 100 vies » en soulignant que plus de 60 % de ce nombre est reconnu comme représentant des suicides (les commentateurs excluent explicitement les suicides de la « violence armée »). Beaucoup ont attaqué CMT pour s’être allié avec l’ancien maire de New York et candidat démocrate à la présidentielle Michael Bloomberg, le principal bailleur de fonds d’Everytown for Gun Safety, qui promeut la campagne Wear Orange (Wear Orange est “une coalition que nous aidons à diriger”, a déclaré un porte-parole d’Everytown au Times ).

Le site Wear Orange explique : « L’orange est la couleur que les amis d’Hadiya Pendleton portaient en son honneur lorsqu’elle a été tuée par balle à Chicago à l’âge de 15 ans, une semaine seulement après s’être produite lors du 2e défilé inaugural du président Obama en 2013. Après sa mort , ils nous ont demandé de nous lever, de nous exprimer et de porter de l’orange pour sensibiliser à la violence armée. Depuis lors, l’orange est la couleur déterminante du mouvement de prévention de la violence armée… Wear Orange est né le 2 juin 2015 – ce qui aurait été le 18e anniversaire de Hadiya. Désormais, il est observé à l’échelle nationale le premier vendredi de juin et le week-end suivant de chaque année. »

La coalition répertorie des centaines de grandes entreprises, petites entreprises, villes et organisations à but non lucratif sur sa page « 2021 partenaires et soutiens ». Parmi ceux-ci : les Red Sox de Boston et les Giants de San Francisco, Lionsgate et WarnerMedia, et Amnesty International et la National PTA. CMT n’est pas sur cette liste.

Les célébrités qui ont tweeté le week-end dernier avec le hashtag #wearorange comprenaient John Legend, Bette Midler, Shonda Rhimes et un certain nombre de politiciens démocrates tels que l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton et l’ancien président Obama.

Lors de la Journée nationale de sensibilisation à la violence armée, nous #wearorange pour honorer ceux que nous avons perdus. Alors que nous commençons à sortir de la pandémie, n’oublions pas que l’autre épidémie tue beaucoup trop d’Américains et continuons à travailler pour adopter des lois de bon sens sur la sécurité des armes à feu qui protégeront nos communautés. – Barack Obama (@BarackObama) 4 juin 2021

Parmi les personnes actuellement en poste, la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.), la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Calif.) et la vice-présidente Kamala Harris ont également tweeté leur soutien.

À tous ceux qui ont perdu quelqu’un à cause de la violence armée, je veux que vous sachiez que @POTUS et moi vous voyons – et nous n’arrêterons pas de travailler pour une Amérique libérée de la violence armée. #WearOrange – Vice-président Kamala Harris (@VP) 5 juin 2021

Shannon Watts, fondatrice de l’organisation de contrôle des armes Moms Demand Action (qui fait partie de Everytown for Gun Safety), a déclaré au Times : « Nous sommes fiers de voir un soutien aussi large de tout le pays, y compris de la part de CMT, pour sensibiliser et travailler pour mettre fin à la violence armée. Car le fait est que la grande majorité des Américains, y compris les propriétaires d’armes à feu, soutiennent les lois de bon sens sur la sécurité des armes à feu pour sauver des vies.

L’ampleur du retour des téléspectateurs sur le tweet de CMT peut être mesurable mercredi soir, lorsque la chaîne est sur le point de diffuser les CMT Music Awards 2021 (bien qu’une baisse du nombre de téléspectateurs puisse ne pas être entièrement liée, car les récompenses dans tous les domaines ont souffert dans les cotes d’écoute récemment).

CMT n’a pas immédiatement répondu aux demandes de renseignements du Times.

