Tweets de la boîte à outils du Congrès: le gouvernement dit à Twitter de supprimer la balise “ média manipulé ”

Il y a quelques jours, Twitter avait signalé un tweet comme “ média manipulé ” par le porte-parole du BJP Sambit Patra sur la boîte à outils présumée. Twitter a également signalé que les tweets de certains dirigeants politiques discutant de la boîte à outils étaient des «médias manipulés».

Le gouvernement et le site de micro-blogging Twitter semblent se diriger vers une deuxième confrontation, le ministère de l’électronique et de l’informatique (MeitY) écrivant à ce dernier pour supprimer la balise “ médias manipulés ” pour les tweets sur une boîte à outils présumée du Congrès utilisée pour cibler le Centre. sa manipulation Covid-19.

Selon des sources, le gouvernement a demandé à Twitter de retirer la balise car l’affaire est en instance devant un organisme d’application de la loi, et il n’était donc pas approprié que la plate-forme de médias sociaux rende un jugement lorsque le problème faisait l’objet d’une enquête.

«Alors que l’agence locale d’application de la loi entreprend une enquête pour déterminer la véracité de la boîte à outils, Twitter a unilatéralement tiré une conclusion à ce sujet et l’a arbitrairement étiquetée comme« média manipulé ». Un tel marquage par Twitter semble préjugé, préjugé et une tentative délibérée de colorer l’enquête par l’agence locale d’application de la loi », a déclaré MeitY dans une communication envoyée au site de micro-blogging.

Il y a quelques jours, Twitter avait signalé un tweet comme “ média manipulé ” par le porte-parole du BJP Sambit Patra sur la boîte à outils présumée. Twitter a également signalé que les tweets de certains dirigeants politiques discutant de la boîte à outils étaient des «médias manipulés».

La communication a également déclaré que l’action de Twitter dilue non seulement sa crédibilité en tant que plate-forme neutre et impartiale facilitant l’échange de vues par les utilisateurs, mais met également un point d’interrogation sur son statut d ‘«intermédiaire».

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement et Twitter se disputent du contenu politique. En février, MeitY avait envoyé une série de lettres à la plate-forme de médias sociaux lui demandant de supprimer les hashtags / comptes / tweets relatifs à la protestation des agriculteurs qui, selon le gouvernement, conduisaient à des informations erronées susceptibles de créer des problèmes d’ordre public. Le ministère avait alors précisé à Twitter qu’il était un intermédiaire et lié par les lois qui régissent ces plateformes et qu’il ne pouvait donc pas statuer seul.

Des sites comme Twitter, Facebook et Instagram sont classés comme des intermédiaires, qui sont essentiellement des plates-formes qui ne possèdent pas de contenu mais diffusent du contenu tiers. En conséquence, les intermédiaires bénéficient de certaines exonérations de responsabilité en ce qui concerne le contenu, les données et la communication. Si quelque chose d’illégal est remarqué sur ces plateformes, MeitY ordonne à l’intermédiaire concerné de supprimer le contenu illicite dans un délai spécifié. Une action pénale s’ensuit si l’intermédiaire concerné ne suit pas ces instructions.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.