Tweets de la semaine 11-17 avril 2021 ⋆ .

Avant que nous commencions. une annonce rapide. La semaine dernière, j’ai lancé l’idée de publier le TOTW plus tard dans la journée pour me permettre quelques heures de plus pour tout rassembler et, espérons-le, participer un peu plus à vos commentaires. Dans un sondage et mes commentaires, la plupart d’entre vous ont dit que ce serait OK pour poster plus tard. Puisqu’il s’agit de TOTW et non du Sénat des États-Unis, nous allons laisser la majorité régner. À partir de la semaine prochaine, cet affichage hebdomadaire de l’hilarité de la droite sera affiché tous les dimanches soir à 19 h, heure centrale. Veuillez ajuster vos horaires de dimanche bondés en conséquence.

Dans d’autres nouvelles, le vôtre est désormais entièrement vacciné. Le déploiement du vaccin a été si réussi que ce n’est guère d’actualité, et il n’y a aucune raison pour que vous vous en préoccupiez particulièrement, mais je le dis à tout le monde. Si vous avez été vacciné, vous connaissez le sentiment dont je parle. Sinon, dépêchez-vous et prenez ces photos et vous le sentirez aussi.

Pendant ce temps, les doofus de l’autre côté de l’allée étaient occupés cette semaine. Nous allons jeter un coup d’oeil…

X

Je ne suis pas un expert en santé publique, mais d’après ce que j’ai vu, le problème de la coagulation doit être étudié. Mais comme cela ne concernait que les femmes, la bonne décision aurait été pour la FDA de déclarer J + J le vaccin «Dudes Only», puis d’imprimer des t-shirts qui disent «Il faut un vrai homme pour gérer ce Johnson» – ‘Bizarre Alex’ Pareene (@pareene) 13 avril 2021

X

“Mais Satan, si vous me donnez la moitié de vos damnés âmes, je peux renverser la vapeur et créer plus d’âmes damnées pour vous!” – Bernie Madoff, de retour au travail – John Fugelsang (@JohnFugelsang) 14 avril 2021

X

DON JR: “Yo, Matty mec, pourquoi n’ai-je pas été invité à ces fêtes sauvages et hors chaîne?” MATT GAETZ: «Nous voulions nous assurer qu’il y avait suffisamment de médicaments pour tout le monde.» Https://t.co/wrV7Q1hn5i – Mme Betty Bowers (@BettyBowers) 14 avril 2021

X

Formuler ici a autant de sens que de décrire un père comme un «homme impliqué dans un incident lié au sperme qui s’est terminé par la naissance d’un bébé local» https://t.co/yZMrIDtvVM – Erin Justice Breyer s’il vous plaît retirer Ryan (@morninggloria) 14 avril 2021

X

La police ne peut même plus agir comme des criminels sans être traitée comme des criminels. – Dieu (@TheTweetOfGod) 14 avril 2021

X

Rappelez-vous que les mêmes républicains qui disent que nous ne pouvons pas arrêter chaque fusillade de masse disent aussi que nous POUVONS empêcher les adolescents d’avoir des relations sexuelles. – LOL🇺🇸GOP🇺🇸 (@LOLGOP) 16 avril 2021

X

Ce pourrait être une erreur d’appeler les républicains «nazis». Les nazis étaient bien mieux éduqués. – Tea Pain (@TeaPainUSA) 17 avril 2021

X

Slogan proposé pour America First Caucus: “Les nationalistes blancs le font avec des préjugés extrêmes.” – Émeute du Moyen Âge (@middleageriot) 17 avril 2021

X

Ouf! Maintenant que je suis enfin vacciné, je peux recommencer à me laver les mains pendant seulement DIX-HUIT secondes. – Al Yankovic (@alyankovic) 16 avril 2021

Sondage 375 votes Afficher les résultats Quelle a été l’histoire la plus drôle / la plus stupide de cette semaine? Hershel Walker dit à Fox News qu’il est impatient de se présenter contre le sénateur GA Warnock bien qu’il vive au Texas Ted Nugent dit que nous n’aurions pas dû répondre à Covid-19 avec des verrouillages parce que nous ne l’avons pas fait pour Covids 1-18 John Cornyn grouille la candidate de Biden sur l’article qu’elle a écrit à l’université, ignorant parfaitement que l’article était une satire Le représentant de l’État de la Caroline du Nord, John Hardester, se plaint que la couverture médiatique de la pandémie s’est trop concentrée sur les mauvaises choses à propos de Covid Deux ou plus – c’était une semaine drôle / stupide 375 votes Votez maintenant! Quelle a été l’histoire la plus drôle / la plus stupide de cette semaine? Hershel Walker dit à Fox News qu’il est impatient de se présenter contre le sénateur GA Warnock bien qu’il vive au Texas Ted Nugent dit que nous n’aurions pas dû répondre à Covid-19 avec des verrouillages parce que nous ne l’avons pas fait pour Covids 1-18 John Cornyn grouille la candidate de Biden sur l’article qu’elle a écrit à l’université, ignorant parfaitement que l’article était une satire Le représentant de l’État de la Caroline du Nord, John Hardester, se plaint que la couverture médiatique de la pandémie s’est trop concentrée sur les mauvaises choses à propos de Covid Deux ou plus – c’était une semaine drôle / stupide

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!

Lien source