Tweets de la semaine | Sound & Fury quotidiens

On dirait que j’ai survécu à ma plus récente aventure avec la science médicale, alors reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Cela devrait être encore plus agréable maintenant qu’il y a beaucoup moins de chances que mon cœur s’arrête soudainement pendant que je tape.

Eh bien, plus agréable pour moi, au moins.

X

Je suis prêt pour mon 3e, 4e, 5e et 6e booster depuis mars 2020. – Eden Dranger (@Eden_Eats) 24 octobre 2021

X

Les Frères Alt-Justes

Klan d’acier

Les morts haineux

Pas d’hispaniques ! À la discothèque

Pistolets ‘N-Word’ Roses

La brutalité policière

L’esclavage audio

Les BIGOTS notoires

Débile 5

Les garces https://t.co/cWsV1nvinZ – La sirène volatile (visage de sorcière au repos) (@OhNoSheTwitnt) 25 octobre 2021

X

« Quel est son état ? « Pas de changement. » – Andy Mabbett (@pigsonthewing) 27 octobre 2021

X

Demandez à tous les fans de musc pourquoi ils veulent aller sur Mars : ils pensent qu’Elon fournira des sexbots – Atrios (@Atrios) 28 octobre 2021

X

Il m’a littéralement rappelé de programmer mon rappel — Fils BOOsephine 👻 (@JoParkerBear) 29 octobre 2021

X

J’ai averti mon fils de ne pas s’habiller en COVID-19 pour des bonbons ou un sort parce que nos voisins républicains l’ignoraient tout simplement. – Émeute du Moyen Age (@middleageriot) 30 octobre 2021

Le sondage TOTW revient la semaine prochaine. Je pense que je serai prêt pour une dose complète de stupidité de droite d’ici là.

Joyeux Halloween!

