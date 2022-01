Tweets quelque chose de si stupide et dangereux qu’il est immédiatement supprimé

Un virus apparaît. C’est nouveau, il présente des symptômes étranges, peut être mortel presque au hasard, mais surtout pour les personnes âgées et – si négligé, il laisse des cicatrices sur le cœur et les poumons d’une manière que nous n’apprécions ou ne comprenons toujours pas pleinement. Un vaccin est fabriqué en 8 à 9 mois grâce au travail conjoint de scientifiques du monde entier. Miraculeusement, cela met presque hors de question les hôpitaux et les ventilateurs.

Quant au COVID d’origine (celui qui a disparu maintenant), COVID Proper, c’était effectivement un remède. Puis la variante Delta est arrivée et les unités de soins intensifs étaient pleines de jeunes. Les gens qui ont été vaxés ont été frappés au cul par des cas révolutionnaires – mais presque tous à la maison. Le vax les a tenus hors de l’hôpital. Omicron arrive. Il semble infecter tous ceux qui respirent de l’air en Amérique, mais il est apparemment un peu moins grave, et certains triple vaxxed (en particulier triple vaxed et immunité naturelle, comme certains d’entre nous) n’ont pratiquement aucun risque.

Mais pour le GOP – les ne savent rien – le fait que les gens contractent toujours la maladie signifie que cela ne fonctionne pas. Au moins, c’est selon le texte judiciaire de la Chambre GOP ce matin. De Mediaite :

Le compte Twitter appartenant aux membres républicains du comité judiciaire de la Chambre a publié et supprimé un tweet qui disait : « Si les injections de rappel fonctionnent, pourquoi ne fonctionnent-elles pas ?

Le tweet a été publié jeudi et supprimé vendredi après avoir été largement ridiculisé. Le représentant Jim Jordan (R-OH) est le principal républicain du comité judiciaire. En novembre, il a révélé qu’il avait eu le Covid-19 cet été et a refusé de dire s’il était vacciné.

Presque textuellement, le tweet supprimé faisait écho à un faux message anti-vaccin du provocateur de droite Charlie Kirk sur la plate-forme plus tôt dans la semaine. « Si le vaccin fonctionne, pourquoi ne fonctionne-t-il pas ? »

Étonnamment, le tweet est identique à celui publié par Charlie Kirk, le gars qui est dans la politique républicaine pour la même raison que certains se lancent dans des groupes de rock, gagnent de l’argent et ont leur choix parmi les groupies blondes qui suivent les médias conservateurs, dans l’espoir de être le prochain Kayleigh, ou Mme Kirk, riche.

Si le vaccin fonctionne, pourquoi ne fonctionne-t-il pas ? – Charlie Kirk (@charliekirk11) 27 décembre 2021

Jésus, ces gens.

[email protected] et Substack : beaucoup de bruit pour tout