Tweets spirituels de l’introduction en bourse de Zomato: Le fondateur Deepinder Goyal mange du stress; l’entreprise publie des one-liners meme

Jusqu’à présent, le jour initial de la souscription, les investisseurs particuliers ont sursouscrit leur part de l’émission.

Le fondateur de Zomato, Deepinder Goyal, n’a pas pu cacher son enthousiasme, car les investisseurs ont rapidement souscrit à l’introduction en bourse du géant de la livraison de nourriture le premier jour de l’appel d’offres. Deepinder Goyal s’est rendu sur le site de médias sociaux Twitter et a déclaré qu’il venait de commander un triple petit-déjeuner à Zomato, affirmant qu’il mangeait du stress alors que Zomato faisait la queue pour devenir la première start-up technologique locale à entrer en bourse. Deepinder Goyal a été rejoint par la poignée officielle toujours aussi pleine d’esprit de Zomato, laissant tomber des lignes subtiles pour tenter de rappeler aux gens l’introduction en bourse.

Connu pour ses tweets intelligents et amusants, le compte Twitter officiel de Zomato a déclaré: “mereko to aisa dhak dhak horela hai”. Le dialogue hindi de la franchise de films Hera Pheri est devenu un mème populaire sur les réseaux sociaux pour que les gens expriment leur excitation nerveuse.

Je viens de commander un triple petit-déjeuner @zomato. Manger du stress ???????? – Deepinder Goyal (@deepigoyal) 14 juillet 2021

Zomato a offert à ses clients des remises importantes au fil des ans et prévoit de continuer à le faire même si ce n’est pas encore rentable. Sur des lignes similaires, le compte Twitter de Zomato a tweeté: “Désolé, il n’y a pas de codes de réduction sur certaines commandes”, une autre référence à l’introduction en bourse de la société. De plus, Zomato a également demandé aux gens sur Twitter, “qui postulent tous”, seulement pour être suivi des mots “ghee à leurs paranthas ce matin”, au lieu de l’introduction en bourse.

mereko à aisa dhak dhak horela hai – zomato (@zomato) 14 juillet 2021

Se joindre à la plaisanterie avec Zomato était le compte Twitter officiel de Kotak Securities. “Chill karo, humare saath subah ki chaIPO”, a déclaré Kotak Securities sur Twitter en répondant aux tweets de Zomato, alors que la société de courtage tentait d’attirer des investisseurs pour qu’ils utilisent sa plate-forme pour demander l’introduction en bourse de Zomato.

Jusqu’à présent, le jour initial de la souscription, les investisseurs particuliers ont sursouscrit leur part de l’émission. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont jusqu’à présent évité l’introduction en bourse de Zomato, les NII ont soumissionné pour 0,01 % du quota. Les salariés de Zomato n’ont enchéri que pour 2% de la part qui leur est réservée. Avant l’introduction en bourse, Zomato a informé les bourses qu’il avait réussi à lever 4 200 crores de roupies auprès de 186 investisseurs principaux. Parmi les grands noms des investisseurs figurent Tiger Global, Black Rock, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley et le gouvernement de Singapour, entre autres.

