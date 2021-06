Twelve South ActionSleeve 2: Fitness, premier bracelet Apple Watch

Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques de tous les jours qui rendent la vie un peu plus facile. Parcourez notre guide complet pour toutes les dernières critiques, et sonnez dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir figurer.

Les bracelets Apple Watch sont disponibles dans à peu près tous les styles imaginables à ce stade, mais les gens de Twelve South parviennent toujours à mélanger les choses de la norme avec le récent lancement de son ActionSleeve 2. Bien que le facteur de forme du bras supérieur ne soit pas entièrement nouveau, les matériaux plus durables et la conception améliorée semblent faire du dernier lancement de la marque un compagnon d’exercice encore plus convaincant. Mais est-ce que le groupe y parvient vraiment ? Nous le découvrons dans notre dernière revue Testé avec 9to5Toys.

Pratique avec Twelve South ActionSleeve 2

Le nom du jeu avec Apple Watch est fitness, mais le portable n’est pas exactement le compagnon d’exercice parfait lorsqu’il s’agit de certains types d’entraînement, du moins pas seul. Le dernier dévoilement de Twelve South, le nouveau ActionSleeve 2 lancé à la fin du mois dernier, arrive pour déplacer le portable de votre poignet à votre bras. Ainsi, toute activité où avoir un tracker de fitness sur votre poignet comme la boxe, soulever des poids, etc. est exactement ce que le nouveau groupe cherche à résoudre.

En tant que prédécesseur du modèle d’origine lancé il y a quelques années, de nombreux changements ont été apportés cette fois-ci pour justifier la relance. Au premier plan de la refonte de Twelve South ActionSleeve 2 se trouve une construction beaucoup plus robuste qui devrait résister à l’usure au fil du temps. Il y a un joli tissu cousu tout au long qui est associé à du velcro robuste pour se fixer réellement sur votre bras. Mais Twelve South a-t-il réellement appris de ses lacunes avec son nouveau 40 $ Libération? Plongeons et découvrons.

Voici un aperçu des spécifications :

L’ajout de coutures autour de l’ensemble de l’ActionSleeve empêche la séparation et les améliorations matérielles augmentent le confort lors de l’utilisation. pare-chocs qui protège l’Apple Watch et aide à se protéger des entailles et des coups tout en permettant l’accès à la couronne

Prise de 9to5Toys :

Pour le meilleur ou pour le pire, la version originale du groupe Apple Watch axé sur le fitness de Twelve South n’a tout simplement pas gagné la traction que beaucoup de ses autres accessoires ont. L’une des plus grandes critiques du premier ActiveSleeve était qu’il interférait avec la capacité de l’Apple Watch à mesurer avec précision la fréquence cardiaque. Et puis, en plus de produire des données potentiellement imprécises, la marque s’est avérée ne pas être assez durable pour être à la hauteur de sa désignation de fitness.

Cette fois-ci, Twelve South reprend une grande partie de ce même concept original et applique une approche plus robuste pour donner à ses $39.99 Le bracelet Apple Watch offre une seconde chance de vous aider à vous mettre en forme.

Le premier de ces ajustements se présente sous la forme de sa construction et de ses matériaux réels, qui pourraient très bien être les changements les plus importants. C’est toujours un design qui s’adapte à toutes les Apple Watch sur le marché, avec un boîtier en caoutchouc durable dans lequel vous poussez le portable. Il n’est accessible que par le dessous de la bande, ce qui devrait garantir qu’elle reste bien en place.

Cette fois-ci, tout est fait d’un tissu en polyuréthane assez haut de gamme qui parvient à être encore beaucoup plus durable que la première génération. Il y a des coutures supplémentaires tout autour du boîtier qui maintient votre Apple Watch pour une assurance supplémentaire. Bien que je ne teste le Twelve South ActionSleeve 2 que depuis quelques semaines, tous ces ajustements semblent doubler la conception durable et devraient aider à prolonger sa durée de vie.

L’autre chose notable que Twelve South aborde cette fois-ci est la précision des mesures prises par votre Apple Watch. C’est en grande partie grâce à la conception améliorée et offre encore un autre avantage pour rafraîchir les choses cette fois-ci.

Il existe une conception en boucle qui utilise du velcro afin de fixer l’ActionSleeve 2 autour de votre bras, qui peut être ajusté pour s’adapter à de nombreuses tailles différentes. Les tolérances plus strictes ici maintiennent certainement tout là où il est censé être, et après avoir revérifié les métriques produites à partir d’une séance d’entraînement, rien ne semblait aller. Il a été largement rapporté que l’original ne serait pas assez serré pour suivre avec précision la fréquence cardiaque, et heureusement, cela ne semble pas être le cas ici.

Cependant, cela a un petit compromis, car l’Apple Watch est presque trop fermement en place pour être retirée rapidement après une séance d’entraînement. Je suppose que c’est exactement ce que vous attendez d’un groupe d’exercices comme celui-ci, mais il aurait été agréable de voir Twelve South offrir à la fois tranquillité d’esprit et commodité.

Quoi qu’il en soit, toutes les améliorations sont certainement appréciées et vont plus loin pour en faire un ajout convaincant à votre kit de fitness Apple Watch. Pas pour tout le monde. Certains trouveront certainement que le facteur de forme du haut du bras est idéal pour leurs entraînements, mais je pense que votre bracelet Apple Watch Sport typique se comportera très bien pour des exercices plus décontractés. Bien que si vous avez un cas d’utilisation où libérer vos poignets est idéal, le Twelve South ActionSleeve 2 sera certainement capable de suivre tout, du yoga et du jogging léger au cardio plus intense, etc.

