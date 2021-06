Twelve South MagSafe SurfacePad arrive en tant que portefeuille iPhone 12

Nous avons vu plusieurs façons différentes d’apporter des fonctionnalités de portefeuille supplémentaires à votre iPhone 12 ces derniers temps, mais Twelve South a lancé son dernier dévoilement aujourd’hui sous la forme de son nouveau MagSafe SurfacePad. Offrant le dernier facteur de forme en cuir de la marque, il s’agit d’un moyen compact de ranger les cartes aux côtés des derniers combinés Apple avec un design folio. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Twelve South lance le nouveau MagSafe SurfacePad

Après l’étui BookBook lancé le mois dernier, Twelve South lance une offre de portefeuille en cuir encore plus compacte pour votre iPhone 12. Offrant une grande partie du même design folio qui couvre à la fois l’avant et l’arrière de votre combiné, la dernière version mélange les choses avec un design fin et une grande partie des mêmes styles haut de gamme.

Le nouveau Twelve South SurfacePad arrive pour la première fois dans la gamme iPhone 12, avec une construction en cuir Napa et la fonctionnalité MagSafe. Vous constaterez qu’il s’accroche directement à l’arrière de votre combiné, grâce à un nouvel adhésif réutilisable ultra-sécurisé qui peut retirer une partie de la commodité de la norme magnétique. Ainsi, bien qu’il ne s’enclenche pas simplement comme le font les portefeuilles officiels d’Apple, il existe toujours le même design compact qui ne couvre pas les côtés de votre appareil. Cependant, il existe toujours un facteur de forme folio qui se replie pour garder l’avant de votre smartphone couvert. Et que vous profitiez ou non de MagSafe ou d’un chargeur Qi typique, il n’est pas nécessaire de retirer le boîtier au moment de faire le plein.

Du côté du portefeuille, vous trouverez une paire d’ouvertures pour ranger les pièces d’identité, les cartes bancaires et les espèces. Il n’y a pas autant de place que vous trouverez avec la série BookBook plus grande et plus spacieuse, bien que dans un boîtier nettement plus fin.

Ceux qui cherchent à coupler leur iPhone 12 avec le nouveau Twelve South MagSafe Surface Pad constateront qu’il est désormais disponible à l’achat directement sur le site en ligne de la marque. Il entre avec un $49.99 étiquette de prix et vient dans une variété de facteurs de forme pour chacun des derniers smartphones d’Apple. C’est en plus de pouvoir choisir entre l’un des trois styles: Cognac, Black et Plum.

Le point de vue de 9to5Toys :

Après avoir utilisé le récent étui portefeuille BookBook, le nouveau Twelve South MagSafe SurfacePad arrive pour donner aux utilisateurs d’iPhone 12 un moyen beaucoup plus compact d’apporter des fonctionnalités de portefeuille à leur transport quotidien. Compte tenu de la polarisation de la conception du boîtier précédent, il s’agit probablement d’une offre bienvenue dans la gamme pour ceux qui souhaitent apporter de l’argent ou quelques cartes avec eux. Et avec le prix aussi compétitif qu’il est, je peux facilement voir que c’est l’un des folios les plus populaires sur le marché.

