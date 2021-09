Twelve South StayGo Mini review : Un hub USB-C polyvalent avec HDMI 4K pour iPad et MacBook

Le Twelve South StayGo mini a été présenté à la fin du mois dernier en tant que hub USB-C le plus léger et le plus compact de la marque à ce jour. Comme son nom l’indique, il s’agit de la version miniature de son hub StayGo d’origine, réduisant considérablement l’empreinte globale pour laisser aux utilisateurs un ensemble plus succinct d’options de connectivité sur MacBook et iPad. Double comme l’un de ces hubs bien ajustés qui s’emboîtent efficacement sur le côté ou le bas de votre appareil via USB-C, il est également livré avec un “câble de bureau” pour une expérience de hub USB plus traditionnelle. Rendez-vous ci-dessous pour regarder de plus près notre mini-examen pratique de Twelve South StayGo.

Douze Sud StayGo Mini examen

Twelve South a maintenant introduit une version miniature de son hub StayGo, étendant un seul port USB-C sur votre Mac ou iPad avec USB-A, HDMI et une sortie casque. Conçu principalement pour s’asseoir contre le port de votre modèle d’iPad USB-C, il fonctionne aussi bien avec la configuration de votre MacBook. Il comprend le câble quelque peu propriétaire susmentionné si vous ne voulez pas qu’il soit directement relié à la hanche avec votre ordinateur portable ou votre tablette.

Construire

Le Twelve South StayGo Mini est présenté dans un boîtier compact de 2,8 x 1,25 x 0,3 pouces (à l’exception du connecteur USB-C qui dépasse d’un côté). Il est doté d’un extérieur en aluminium noir conçu pour dissiper la chaleur – il devient un peu grillé lors d’une utilisation prolongée, mais pas de manière inquiétante. Le câble de bureau de 19,7 pouces inclus qui se connecte au connecteur USB-C offre un peu de marge de manœuvre et vous permet d’accueillir d’autres accessoires dans votre configuration lorsque vous ne voulez pas qu’il soit fixé directement sur votre machine.

L’un des principaux arguments de vente du Twelve StayGo mini pour moi est la possibilité d’avoir un concentrateur miniature proprement fixé sur le côté ou le bas de ma machine tout en offrant la possibilité de connecter une série d’E/S supplémentaires de manière traditionnelle. ; avec un câble pour que vous puissiez le placer sur le côté ou derrière et à l’écart de votre espace de travail/création.

Spécifications et détails des E/S

La prise HDMI USB-C, USB-A, 4K-ready et les ports casque du StayGo mini sont dérivés d’un seul connecteur USB-C de l’autre côté. Tout fonctionne comme prévu ici sans pilotes nécessaires. Tout est prêt à l’emploi, offrant même une rétrocompatibilité sur le connecteur USB 2.0.

USB-C avec pass-through d’alimentation, HDMI 4K, et plus encore…

L’USB-C alimente l’appareil en 85 W, ce qui est plus que suffisant pour charger votre iPad ou MacBook pendant que d’autres accessoires sont connectés. Le port HDMI prend en charge 4K, 2K et 1080p à 30 Hz – également plus que suffisant pour moi et la plupart des gens intéressés par un concentrateur USB compact à 4 ports, mais potentiellement décevant pour les utilisateurs expérimentés avides de résolution.

Il en va de même pour la prise USB-A 2.0 qui prend en charge « SuperSpeed ​​jusqu’à 5 Gbit/s avec BC 1.2 7.5W Fast Charge ». Pour moi, c’est vraiment la prise de connexion principale pour les équipements externes, et elle était plus que capable à cet égard, les vitesses réelles n’étant pas vraiment prises en compte jusqu’à ce que vous transfériez des fichiers vers ou depuis un périphérique de stockage externe. Cela ne fournira pas les vitesses de transfert les plus rapides possibles – un fichier de 1 Go a pris environ 40 secondes environ – mais c’est surtout comparable aux concentrateurs USB à 4 ports tout aussi décontractés que j’ai utilisés. Si vous avez besoin de quelque chose qui se concentre sur le déplacement régulier de fichiers volumineux, ce n’est peut-être pas la meilleure option.

Prise de 9to5Toys

Le mini Twelve South StayGo est un excellent ajout à la gamme d’accessoires d’équipement Apple de la marque et constitue un excellent petit hub USB-C pour les utilisateurs qui ont juste besoin d’un peu plus de flexibilité pour les externes – charge, vidéo, audio et connectivité USB universelle .

L’expérience a été bonne dans l’ensemble après avoir travaillé ici pendant quelques semaines. Je ne suis pas vraiment un grand fan d’avoir un hub connecté au port de mon appareil coûteux par rien d’autre que le petit morceau de métal qui constitue le connecteur USB-C. Mais le StayGo mini semble être suffisamment petit pour que ce ne soit pas vraiment un souci, à condition que les câbles ne soient pas trop tirés ou que tout le hub ne soit pas renversé. Juste quelque chose à garder à l’esprit ici.

Ce n’est peut-être pas la solution idéale pour les créateurs de contenu qui cherchent à créer le studio ou la suite de montage ultime sur iPad (c’est sans doute l’objectif de la plus grande norme StayGo USB-C Hub de la marque), et ce n’est pas non plus le plus robuste, tout-terrain -solution prête lorsqu’elle est connectée directement à votre appareil sans le câble de bureau. Mais lorsqu’il s’agit d’obtenir juste assez de connectivité à partir d’une seule interface USB-C, qu’il s’agisse d’être équipé pour des appareils USB-A en déplacement, de se connecter à des écrans plus grands avec un gadget de poche ou d’introduire un casque filaire dans le mélange, le Twelve South StayGo mini est certainement une solution élégante d’une marque de confiance dans l’espace.

Douze Sud StayGo mini 60 $

