Twenty Dresses by Nykaa Fashion lance un nouveau film avec Alaya F

Le scénario des films se déroule dans les murs quotidiens et sans prétention d’un ascenseur qui témoignent souvent des nombreuses humeurs des jeunes consommateurs épris de tendances de la marque.

Twenty Dresses by Nykaa Fashion a sorti un nouveau film mettant en vedette Alaya F. La campagne fait revivre les petits et grands moments du style de tous les jours à travers trois films de 20 secondes.

Le scénario des films se déroule dans les murs quotidiens et sans prétention d’un ascenseur qui témoignent souvent des nombreuses humeurs des jeunes consommateurs épris de tendances de la marque. « Alaya F. dans ces films de Twenty Dresses, est chaque fille qui porte son humeur sur sa manche, littéralement », a déclaré la société dans un communiqué officiel.

« Notre nouvelle campagne pour Twenty Dresses reconnaît les nombreuses humeurs et moments de nos consommatrices au cours d’une journée, exprimés à travers leurs choix vestimentaires. La personnalité vibrante d’Alaya F. est complètement sur la marque et ses avatars d’ascenseur dans les films reflètent l’attitude dynamique de notre public. Nous sommes ravis qu’ils découvrent davantage la marque et portent leur ambiance avec style », a déclaré Adwaita Nayar, PDG de Nykaa Fashion et membre fondateur – Nykaa, lors du lancement de la nouvelle campagne.

« Travailler sur une campagne aussi vivante qui reflète ma personnalité et mon humeur a été un sentiment et une expérience incroyables. Je suis ravie d’avoir eu l’opportunité de jouer avec ma garde-robe et de m’exprimer parce que la mode pour moi a toujours été de m’amuser ! Et quoi de plus amusant que d’ajouter des finitions de dernière minute à votre tenue et de regarder dans l’ascenseur ! Mon humeur influence la façon dont je m’habille et me porte au quotidien, alors « Wear Your Vibe » me convient parfaitement ! Inutile de dire qu’exprimer ma personnalité de fonceur à travers la mode est quelque chose que Twenty Dresses m’aide à faire sans effort », a ajouté Alaya F.

Lire aussi : Hirect nomme Abhishek Singh à la tête du marketing

Lire aussi : WinZO s’associe à l’éditeur de jeux casual Voodoo

A lire aussi : SKORE lance une nouvelle campagne mettant en avant les offres produits de la marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.