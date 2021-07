TWEWY a pris des pièces de la propre garde-robe du designer Tetsuya Nomura

Photo : Chris Jackson (.)

Le vétéran de Square Enix, Tetsuya Nomura, est connu pour créer des personnages RPG avec, disons, des tenues plus excentriques que celles que vous verriez dans la rue ou même dans d’autres jeux vidéo. Et il s’avère qu’il s’inspire parfois de sa propre garde-robe tout en concevant dans son style omniprésent et riche en accessoires.

S’adressant à Inverse avant le lancement de Neo: The World Ends With You la semaine prochaine, une suite du jeu culte Nintendo DS, le développeur de longue date de Final Fantasy et Kingdom Hearts a été invité à choisir un morceau du prochain jeu à ajouter à son placard du monde réel. Nomura, cependant, a renversé la question en révélant que l’un des personnages de la série s’habille déjà comme lui, et non l’inverse.

“Dans le design Minamimoto de l’original The World Ends With You, tout – son chapeau, ses bottes, son pantalon, ses vêtements d’extérieur – est basé sur quelque chose que je possède réellement”, a déclaré Nomura.

Il convient de noter que Nomura ne parle pas ici d’un personnage de style Lulu ou Sion Barzahd, aussi hilarant que cela puisse être. Non, comme la plupart des personnages de la série, Sho Minamimoto, un antagoniste du premier jeu qui rejoint le casting des protagonistes jouables de Neo: The World Ends With You, s’habille assez raisonnablement (voir la vidéo ci-dessus). Il ne porte même pas de boucles ou de sangles superflues, à moins de compter la ceinture qui pend librement à son manteau.

Tout comme son prédécesseur, Neo: The World Ends With You se déroule dans une métropole animée fortement inspirée du quartier réel de Shibuya à Tokyo. Comme cette zone est connue pour sa surabondance de magasins de vêtements, il serait logique que les personnages du jeu, Minamimoto inclus, soient au moins un peu préoccupés par la confection de tenues à la mode. (En fait, l’un des principaux moyens d’améliorer vos personnages est d’orner leurs tenues d’épingles à la mode qui confèrent des capacités.) Qui de mieux pour transmettre cette sagesse que le dieu de l’égouttement résident de Square Enix ?

The World Ends With You est le cadre idéal pour quelqu’un comme Nomura, qui a longtemps été considéré comme l’un des développeurs les plus soucieux de la mode de l’industrie. Son penchant pour le streetwear japonais se reflète avec amour dans les deux jeux. Ils disent d’écrire ce que vous savez, mais Nomura conçoit ce qu’il sait, et ces RPG uniques n’en sont que meilleurs.

Neo: The World Ends With You sera lancé le 27 juillet sur PlayStation 4, Switch et PC.

Correction (23/07/2021, 16h22 HE) : Ajout d’informations manquantes sur les plateformes de sortie du jeu.