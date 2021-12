TWICE ajoute plus de dates à sa tournée américaine en raison de la demande populaire

À DEUX REPRISES a ajouté deux nouvelles dates à sa prochaine tournée aux États-Unis après que les billets pour les spectacles initialement prévus se soient vendus quelques heures seulement après leur mise en vente.

Le groupe de filles K-pop lancera son 4ÈME TOUR DU MONDE III spectacles au KSPO Dome du parc olympique de Séoul la veille de Noël, organisant trois concerts sur place pendant les vacances. Le célèbre groupe retournera ensuite aux États-Unis pour la première fois depuis sa tournée mondiale TWICELIGHTS en février 2019.

Des dates supplémentaires ont été ajoutées à l’itinéraire de TWICE à Los Angeles et à New York. Les superstars coréennes se produiront désormais au Forum de Los Angeles le 15 février ainsi qu’à son spectacle à guichets fermés sur place le lendemain. À New York, pendant ce temps, il tiendra un deuxième concert à l’UBS Arena récemment ouverte à Belmont Park le 27 février pour clôturer la série de dates.

Les billets pour les nouveaux spectacles seront mis en vente à 15 h, heure locale, le vendredi 17 décembre et sera disponible à l’achat ici.

Depuis l’annonce de 4TH WORLD TOUR III, TWICE a couronné un succès 2021 avec son dernier album Formula of Love : O+T=<3 débute au n°3 sur le palmarès Billboard 200 Album. Il a suivi le single « SCIENTIST » du groupe en tête du Billboard Real-Time Hot Trending Songs Chart et son premier single en anglais. « Les sentiments » ce qui leur a valu leur première entrée sur le Billboard Hot 100. La piste est entrée dans le classement au n ° 83.

Plus tôt cette année, TWICE a également sorti son 10e mini-album Le goût de l’amour, qui a également fait ses débuts dans le Top 10 du Billboard 200, se classant au 6e rang. Le morceau phare du disque, « Sans alcool », a été nominé pour un MTV Video Music Award dans la catégorie Meilleure K-pop.

Achetez ou diffusez Formula of Love : O+T=<3. Voir l'itinéraire mis à jour de la tournée américaine de TWICE ci-dessous.

15 février – Los Angeles, Californie – Le Forum

16 février – Los Angeles, Californie – Le Forum

18 février – Oakland, Californie – Oakland Arena

22 février – Dallas, Texas – Dickies Arena

24 février – Atlanta, GA – State Farm Arena

26 février – Belmont Park, NY – UBS Arena

27 février – Belmont Park, NY – UBS Arena