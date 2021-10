TWICE attrape ‘The Feels’ dans la première chanson originale en anglais

Les superstars de la K-pop TWICE ont partagé sa première chanson originale en anglais avec son nouveau single “The Feels”, ainsi qu’un visuel époustouflant qui rend hommage à l’esthétique pop des années 90.

Le groupe de filles, formé par JYP Entertainment en 2015, a déjà publié des versions anglaises de certaines de ses chansons coréennes, notamment « I Can’t Stop Me », « Cry For Me » et « More & More ». “The Feels”, cependant, marque la première fois que le groupe sort une chanson entièrement en anglais sans une version en coréen la précédant.

“Boy I, boy I, boy I know/I know I got the feels”, chante le groupe de neuf membres sur le morceau disco-pop. “The Feels” arrive également avec un clip vidéo qui envoie le groupe de filles à un bal, voyant TWICE livrer des routines de danse chorégraphiées alors qu’il se prépare pour l’événement.

À la fin du clip, une affiche sur un mur taquine une célébration à venir du sixième anniversaire du groupe ce mois-ci, de son troisième album complet en novembre 2021 et de sa quatrième tournée. « Plus à venir, restez connectés ! » l’affiche lit.

Dans une vidéo partagée sur la chaîne YouTube du groupe, le rappeur Chaeyoung a partagé que le message de la chanson est “Ne cachez pas vos sentiments – suivez vos sentiments quand vous aimez quelqu’un”. Elle a ajouté: “Donc, la chanson est vraiment joyeuse et renforce la confiance.”

TWICE interprétera “The Feels” pour la première fois dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon ce soir (1er octobre) et apparaîtra sur GMA3 le 6 octobre.

Le groupe sort son 10e mini-album Goût de l’amour en juin, avec le single « Sans alcool ». Ce morceau a été nominé pour un MTV Video Music Award dans la catégorie Meilleure K-pop plus tôt cet été – leur première nomination lors de la cérémonie de remise des prix aux États-Unis.

En janvier, TWICE a interprété une version allégée de leur Yeux grands ouverts single “Depend On You” de Séoul pour Time 100 Talks du magazine TIME.

