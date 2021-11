TWICE sort son troisième album studio ‘Formula of Love : O+T=

Supergroupe K-pop À DEUX REPRISES a partagé son troisième album studio très attendu Formule d’amour : O+T=<3, maintenant disponible via Republic Records. Il s’agit de leur premier album complet depuis Eyes Wide Open de l’année dernière.

Le groupe à l’heure actuelle est composé de neuf membres : Sana, Tzuyu, Momo, Nayeon, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung et Jeongyeon – qui a été interrompu par TWICE ces derniers mois en raison de son anxiété. Quoi qu’il en soit, chaque membre a amarré les crédits d’écriture sur l’album.

Formula of Love: O+T=<3 arrive avec le single principal "The Feels" déjà sorti ainsi que la chanson principale "Scientist" qui a été composée et arrangée par l'artiste nominé aux Grammy Awards Tommy Brown, qui est surtout connu pour son travailler avec Ariana Grande et Victoria Monet.

« Nous étions également heureux pendant le processus de préparation de cet album, et puisque nous pensons que nous avons pu grandir un peu, nous travaillons pour ne pas ressentir de pression sur les résultats », a expliqué Nayeon dans une interview avec NAVER.

Sana a ajouté : « Je suis reconnaissant que nous puissions essayer beaucoup de nouvelles choses. Ce serait un mensonge de dire que nous ne ressentons aucune pression, mais nous sommes toujours plus excités de voir quel genre de réaction nos fans auront lorsque nous sortirons un album.

Formula of Love : O+T=<3 rejoint le catalogue croissant de musique du groupe féminin qui comprend désormais trois albums studio enregistrés en coréen et un certain nombre d'EP et de mini-albums.

Diffusez ou achetez Formula of Love: O+T=<3, le troisième album studio de TWICE. Voir la tracklist officielle ci-dessous.

Formula of Love : O+T=<3 Tracklist :

1. Scientifique

2. Clair de lune

3. Icône

4. Cruel

5. Vrai toi

6. FILA (Retomber amoureux)

7. Dernière valse

8. Expresso

9. Rembobiner

10. Cactus

11. Pousser et tirer (Sana, Jihyo, Dahyun)

12. Bonjour (Nayeon, Momo, Chaeyoung)

13. 1, 3, 2 (Jeongyeon, Mina, Tzuyu)

14. Bonbons

15. The Feels (version coréenne) – CD uniquement

16. Les sensations – numérique uniquement

17. Scientifique (R3hab Remix) – Numérique uniquement