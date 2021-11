TWICE sort un MV futuriste pour « Scientist », chanson composée par Anne-Marie

TWICE est de retour avec une nouvelle chanson à succès et un autre clip qui sera certainement emblématique.

Le 12 novembre à 14h KST, TWICE a fait son retour très attendu avec son troisième album studio « Formula of Love: O + T = <3" et sa chanson principale "SCIENTIST".

« SCIENTIST » a été co-composé par la chanteuse anglaise Anne-Marie, ainsi que par les célèbres hitmakers Melanie Fontana, Michael « Lindgren » Schulz, Tommy Brown, Steven Franks et 72.

Le sujet appartient à Formula of love: O + T = <3, le troisième album studio de TWICE qui sortira le 12 novembre.

« Icon » de TWICE a été censuré par KBS peu de temps avant sa première en tant que morceau sur Formula of love: O + T = <3, le troisième album studio coréen du groupe de filles K-pop. Compte tenu de cela, les fans de ONCE se demandent ce qui est arrivé à la chanson. Nous vous expliquons ici pourquoi il a subi l'interdiction du système coréen de radiodiffusion.

Après leurs débuts réussis sur le marché américain avec le single « The feels », le « Nation Group » de Corée du Sud revient sur le devant de la scène avec un nouvel album de 17 titres dans leur langue maternelle. « Scientist » est le titre principal de cette production qui sort le 12 novembre.

Lors de la finalisation des détails de la sortie, mercredi 10, les fans ont reçu la nouvelle de la première censure subie par TWICE par KBS au cours de ses six années de carrière. « Icon » était la chanson qui n’a pas passé l’évaluation de la station de radio.

Que dit KBS à propos de « ICON » ?

Selon les détails du rapport de KBS, la troisième piste de Formula of love: O + T = <3 ne convient pas à la transmission, car la société a conclu qu'elle contenait un langage vulgaire et des malédictions.

Sur les réseaux sociaux, les fans montrent des réactions négatives à cette décision. Certains la qualifient UNE FOIS d’extrême et assurent que la lettre inappropriée qui a entraîné sa censure aurait été le mot « damn », qui signifie « damn it » de l’anglais à l’espagnol.

Découvrez le nouveau clip amusant de TWICE pour « SCIENTIST » ci-dessous !