Twilight Movies domine le top 10 de Netflix, mais Manifest a recommencé à écraser les chiffres

Au moment de la rédaction de cet article, Manifest occupe actuellement la troisième place sur la liste des 10 meilleurs de Netflix, derrière Virgin River et Never Have I Ever. Étant donné que ces deux émissions sont des originaux de Netflix, Manifest est n ° 1 en ce qui concerne les projets en streaming non produits par Netflix. La franchise Twilight est cependant juste derrière Manifest, avec Twilight, New Moon, Breaking Dawn Part 2 et Eclipse tenant les spots #4 – #7. Apparemment, Breaking Dawn Part 1 est le moins préféré à ce stade, car il est à la 10e place derrière Heist au #8 et Trollhunters: Rise of the Titans au #9. Désolé, Breaking Dawn Part 1, mais vous n’êtes pas un manifeste ! (Ou Trollhunters, apparemment.)