Twilight: New Moon: 8 choses qui n’ont pas de sens à propos de la suite de Vampire

Vraiment Bella? Votre plus grande préoccupation est de devenir super vieux à 18 ans?

New Moon s’ouvre sur une séquence de rêve que Bella Swan de Kristen Stewart a où elle se voit comme une vieille femme avec un Edward Cullen encore jeune et fringant dans la prairie où ils aiment passer du temps ensemble. Et tout au long du film, Bella est totalement effrayée. elle sera trop vieille pour Edward si elle ne se transforme pas en vampire comme maintenant. Je ne sais pas pour vous, mais si je devais être figé dans le temps, je n’aurais pas choisi mes années de lycée. Attends quelques années Bells, tu ne brilleras qu’au fil des années! Et tu n’as pas d’autres choses à craindre, comme je ne connais pas les finales? Collège?