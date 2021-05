Twilight Of The Dead de George A. Romero: 5 raisons pour lesquelles je suis excité pour le film en préparation

La veuve de George A. Romero a dit que Twilight Of The Dead était le film que son défunt mari voulait faire

Dans l’article THR susmentionné, Suzanne Romero, qui a créé la Fondation George A. Romero pour préserver l’héritage de son mari, a expliqué que le cinéaste avait travaillé sur un traitement de Twilight of the Dead avant sa mort, et qu’il avait ensuite été étoffé par un trio de scénaristes d’horreur. Et même si le cinéaste emblématique lui-même n’a pas écrit toutes les lignes de dialogue, Suzanne Romero a déclaré que le film était ce qu’il voulait faire et qu’il était toujours un film de zombies Romero.

Ceci est similaire au cas du remake de Tom Savini en 1990, Night of the Living Dead, qui présentait un script légèrement nouveau et amélioré de George A. Romero. En reprenant les grandes lignes de l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps et en apportant quelques changements, la combinaison de l’écrivain et du réalisateur est allée au-delà de ce qui était nécessaire pour un remake.