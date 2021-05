Twilio va acquérir Zipwhip, start-up de messagerie texte à Seattle pour 850 millions de dollars

Le PDG de Zipwhip, John Lauer, présente le Texterator de la société, un bot de bière textuel qui a fait ses débuts au gala . 2016. (Photo Zipwhip)

Twilio, une société de logiciels de communication avec des racines de Seattle, achète Zipwhip, une start-up basée à Seattle, pour environ 850 millions de dollars, dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions, ont annoncé lundi les sociétés.

Fondée en 2007, Zipwhip ciblait à l’origine les consommateurs et se proposait d’être le «Facebook de la messagerie texte». Mais il a pivoté vers 2013, adoptant une approche différente en travaillant avec des opérateurs sans fil pour permettre à des centaines de millions de lignes fixes professionnelles de recevoir et d’envoyer des messages texte. Cela a permis aux entreprises d’envoyer des SMS à leurs clients à partir de téléphones fixes, de services VoIP et de numéros sans frais.

«Twilio et Zipwhip partagent une vision de l’avenir de la messagerie d’entreprise et de son rôle croissant dans l’engagement client», a déclaré le co-fondateur et PDG de Zipwhip, John Lauer, dans un communiqué de presse. «L’objectif de Zipwhip est de faire en sorte que chaque entreprise que nous desservons puisse envoyer des SMS à ses clients en utilisant leurs numéros de téléphone professionnels existants et, ensemble, nous avons une occasion unique d’améliorer l’expérience client, en aidant les marques à mieux communiquer via un canal de confiance et en croissance qui a susciter la satisfaction des clients à long terme. »

Twilio a en fait commencé à Seattle il y a 13 ans, l’idée originale du fondateur Jeff Lawson, qui était auparavant l’un des premiers chefs de produit d’Amazon Web Services. La société a ensuite déménagé à San Francisco.

Bien que l’acquisition se classe parmi les plus importantes de la scène des startups de Seattle, ce n’est certainement pas la plus grande acquisition de Twilio. La société a fait preuve de force ces dernières années avec les achats de la plate-forme API de messagerie SendGrid pour 3 milliards de dollars en 2019 et du segment de la plate-forme de données client pour 3,2 milliards de dollars l’année dernière.

La croissance rapide de Twilio et son expansion dans le domaine des communications ont été largement récompensées à Wall Street. La société affiche désormais une valeur marchande de 51 milliards de dollars, et l’action a grimpé de 62% au cours de l’année écoulée. »

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 590 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021 et des bénéfices non conformes aux PCGR de 17,3 millions de dollars, contre 6,1 millions de dollars. L’entreprise compte plus de 235 000 comptes clients actifs au 31 mars, contre 190 000 il y a un an.

L’équipe Zipwhip sur une photo non datée partagée par l’investisseur Voyager Capital.

Zipwhip a levé 51,5 millions de dollars lors d’un tour de série D de janvier 2019 dirigé par le groupe Goldman Sachs Private Capital Investing, ainsi que par des investisseurs existants, notamment OpenView, M12 et Voyager Capital. La société était évaluée à 261,5 millions de dollars après ce financement, selon PitchBook, et le financement total de Zipwhip était de 92,5 millions de dollars.

Lauer a déclaré à l’époque qu’il pensait que les logiciels de messagerie pourraient devenir aussi largement utilisés que les logiciels de messagerie – peut-être même plus.

PRÉCÉDEMMENT: Jusqu’à ce qu’il y ait télépathie, le PDG de Zipwhip, John Lauer, dit que les textos sont le roi des communications

«Vous avez probablement abandonné votre boîte de réception. J’ai 20 000 e-mails non lus », a déclaré Lauer. «Mais dans ma boîte de réception de SMS, je n’ai aucun texte non lu. C’est parce que les textos sont un moyen hautement prioritaire; le courrier électronique est un moyen de faible priorité. Si vous voulez vraiment connaître votre client, les SMS sont le moyen de le faire. “

Dans une newsletter envoyée par e-mail sur l’acquisition lundi, Voyager Capital a partagé un historique de ses relations avec l’une des sociétés de son portefeuille. Voyager a été initialement présenté à l’opportunité Zipwhip et Lauer en 2009, lorsque le PDG a organisé une réunion dans son bureau à domicile et que les participants se sont assis sur des fauteuils poires dans son sous-sol.

Bill McAleer et Randall Lucas du Voyager «ont tous deux vu que [Lauer] était sur quelque chose de grand », a déclaré le bulletin. La société est revenue et a dirigé la série B de Zipwhip avec un investissement de 3,0 millions de dollars en septembre 2016 et McAleer a rejoint le conseil d’administration de la startup.

Le PDG de Zipwhip, John Lauer, à gauche, et Tom Engstrom, directeur principal des opérations et des installations informatiques, près de l’un des trous de golf dans un couloir de bureau. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

Selon State of Texting 2021 de Zipwhip, la société a déclaré que davantage d’entreprises avaient adopté les SMS comme moyen de se connecter avec leurs clients pendant la pandémie.

“Twilio, un de nos partenaires de longue date, a vu l’immense valeur que nous avons construite et le potentiel d’expansion encore plus grande de notre offre”, a déclaré Lauer dans un article de blog sur l’accord. «En acquérant Zipwhip et en réunissant nos équipes, nous serons en mesure de réaliser nos objectifs communs de changer la façon dont les entreprises et les consommateurs communiquent.»

Diplômé de l’Université du Michigan, Lauer a connu le succès entrepreneurial au début de sa carrière, à partir de 1997 en tant que PDG de 21 ans chez Rootlevel, une société de développement d’applications Web qui a créé GM.com et Ford.com. Il est ensuite devenu PDG de Simplewire, l’un des premiers agrégateurs de messagerie texte de l’industrie mobile, en 2002.

Zipwhip emploie environ 275 personnes et a emménagé dans un nouveau siège social à Elliott Bay Office Park en 2019.

Zipwhip fera partie de la Business Unit Messagerie de Twilio, et les conseils d’administration des deux sociétés ont chacun approuvé la transaction. L’accord devrait être conclu d’ici la fin de 2021.