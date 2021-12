Twins et Derek Fisher acceptent un contrat avec les ligues mineures

Les Twins du Minnesota et Derek Fisher conviennent d’un contrat avec les ligues mineures.

Les Twins ont conclu un accord de ligue mineure avec le voltigeur libre Derek Fisher.

L’ancien meilleur espoir des Astros sera vraisemblablement en formation de printemps en tant qu’invité hors liste.

Fisher était éligible pour signer un contrat de ligue mineure au milieu du lock-out de la MLB en raison du fait qu’il ne figurait pas sur une liste des ligues majeures ou sur une liste de personnes handicapées de 60 jours à la fin de la saison. (Les Brewers l’ont battu au Triple-A en juin.)

Fisher, maintenant âgé de 28 ans, était le 37e choix des Astros en 2014.

MLB.com l’a classé parmi les 100 meilleurs espoirs du sport avant la saison 2017 après avoir affiché une ligne au bâton de .290 / .347 / .505. lors de ses débuts dans le Triple-A en 2016. Il a connu des difficultés lors de ses débuts en MLB cette année-là, mais a affiché des chiffres encore meilleurs lors de ses passages ultérieurs au Triple-A en 2017 et 2018.

Fisher a maintenant vu l’action dans certaines parties de cinq saisons dans les ligues majeures avec les Astros, les Blue Jays et les Brewers, mais n’a géré qu’une ligne de frappeurs de .195 / .285 / .387.

Il a une puissance supérieure à la moyenne et une excellente vitesse, comme en témoignent ses 35 coups sûrs supplémentaires (17 circuits, 12 doubles, six triples) et 10 interceptions en seulement 466 apparitions au marbre.

Fisher est un frappeur gaucher, a joué les trois places de champ extérieur dans les majeures, bien qu’avec parcimonie au centre, avec seulement 91 manches.

Les courses défensives sauvegardées et la cote de zone maximale le classent comme un voltigeur de qualité, mais les rapports des éclaireurs ne sont jamais tombés amoureux de son bras lanceur, ce qui le rend le mieux adapté pour les replays dans le champ gauche.

