Twisted Sister sortira « Greatest Hits Tear It Loose (Studio & Live) »

Pour la première fois sur vinyle, SOEUR TORSADÉE et Musique du vendredi se sont associés pour créer la collection ultime de tubes de heavy metal avec SOEUR TORSADÉE‘s « Greatest Hits – Tear It Loose (Studio & Live) ». Compilé à partir de l’original Records de l’Atlantique coffres-forts à bandes par SOEUR TORSADÉEco-fondateur de Jay Jay Français et Joe Reagoso (SOEUR TORSADÉE, ALICE COOPER, MINCE LIZZY), cette sortie attendue depuis longtemps contient un aperçu stellaire de la remarquable carrière d’or et de platine du groupe.

À paraître le 14 janvier, l’ensemble cinq étoiles de luxe à deux disques comprend des classiques Records de l’Atlantique des pistes de studio comme « On ne va pas le prendre », « Sous la lame », « Je veux déchirer », « Chef de la meute », « Réveille-toi (le géant endormi », « Vous ne pouvez pas arrêter le rock’n’roll » et « Abattez-les ». La seconde moitié de cet album étonnant contient une compilation historique de 20 ans des performances de concert britanniques préférées du groupe au Marquee Club, Hammersmith Odeon et l’Astoria. Des smashs percutants comme « Rester affamé », « Comme un couteau dans le dos », « SMF », « Destructeur » et « Déchirez-le » sont vraiment parmi les meilleurs morceaux live de heavy metal jamais enregistrés sur bande.

Maîtrisé impeccablement par Joe Reagoso avec Jay Jay Français de l’original Records de l’Atlantique cassettes, cet ensemble de deux disques en édition super limitée sera fabriqué pour une durée très limitée sur du vinyle doré translucide.

Pour améliorer encore votre SOEUR TORSADÉE expérience, le groupe a inclus de nouveaux commentaires 2021 de Dee Snider, Jay Jay Français, Marc Mendoza et Eddie Ojeda dans les notes de pochette, des informations discographiques mises à jour par piste, ainsi qu’une pochette ouvrante approuvée par l’artiste avec de superbes photos de concert en direct de l’objectif de Håkon Grav.

Liste des pistes :

LP1

01. Sous la lame



02. Abattez-les



03. Les enfants sont de retour



04. Je Suis (Je Suis Moi)



05. Vous ne pouvez pas arrêter le rock’n’roll



06. On ne va pas le prendre



07. Je veux déchirer



08. Le prix



09. Chef de la meute



dix. Le feu brûle toujours



11. Un amour chaud



12. Réveillez le géant endormi

LP2

01. Ce que vous ne savez pas surement peut vous blesser (En direct du Chapiteau)



02. Péché après péché (En direct du Chapiteau)



03. Déchirez-le (En direct du Chapiteau)



04. Rester affamé (En direct de Hammersmith)



05. couteau dans le dos (En direct de Hammersmith)



06. Nous allons le faire (En direct de Hammersmith)



07. Destructeur (En direct d’Astoria)



08. Chevaucher pour vivre (En direct d’Astoria)



09. Sortez et jouez (En direct d’Astoria)



dix. SMF (En direct d’Astoria)

En 2016, SOEUR TORSADÉE s’est lancé dans un dernier trek, intitulé « Quarante Et Fuck It », à l’occasion de son 40e anniversaire. Ces spectacles mettaient en vedette le « core line » du groupe composé de narquois, français, Ojeda et Mendoza, avec le batteur Mike Portnoy. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de la même année, 20 mois après le décès de Pero.

SOEUR TORSADÉELa course originale de s’est terminée à la fin des années 80. Après plus d’une décennie, le groupe s’est réuni publiquement en novembre 2001 pour figurer en tête de l’affiche des Acier de New York, un concert-bénéfice de hard rock pour récolter des fonds pour le Fonds de prestations pour les veuves et les enfants de la police et des pompiers de New York.

Les membres survivants de la gamme classique de SOEUR TORSADÉE – narquois, français, Ojeda et Mendoza — réunis virtuellement le 20 mars 2021 pour un épisode spécial de Mendozaémission de télévision sur Internet « 22 maintenant ». Le programme d’une heure et demie était un hommage à Pero, décédé exactement six ans plus tôt à l’âge de 55 ans lors d’une tournée avec le groupe MOB D’ADRÉNALINE.

Avant la réunion virtuelle de mars dernier, les quatre membres survivants de SOEUR TORSADÉE réunis pendant deux jours et nuits en novembre 2019 pour célébrer le 35e anniversaire de l’album classique du groupe « Rester affamé ».

