Twistez la voix et l’émotion de votre contenu pour un positionnement productif

Lors du développement de contenu pour vos canaux de médias sociaux, il est facile de s’éloigner de la marque. Et c’est bien.

En fait, utiliser l’émotion pour piloter votre contenu est souvent essentiel pour offrir un point de vue ou une voix efficace à votre consommateur. Cependant, vous pouvez rencontrer des problèmes si vous n’avez pas utilisé votre marque comme test décisif pour confirmer que ce que vous dites sonne vrai.

Votre marque a une voix. C’est peut-être James Earl Jones. Ou Joan Rivers. Le contenu est enraciné dans ce « caractère », si vous voulez. Par conséquent, lorsque vous déployez une directive, assurez-vous de la comparer à cette voix établie. La mise en garde est que vous pouvez introduire n’importe quel nombre d’acteurs externes de soutien.

Pensez-y comme si plusieurs personnes dans une pièce défendaient la marque. Ils peuvent avoir chacun un style différent, mais ils ne corrompreront pas la marque tant que votre public comprendra que chaque voix provient d’une source différente.

Imaginez que vous êtes un fabricant de boissons pour sportifs qui souhaite établir un style de vie et un engagement autour de la marque. Ainsi, vous développez un contenu de médias sociaux qui exprime l’interaction entre votre produit et le temps d’exercice et de loisirs du consommateur. Vous l’avez fait en :

Établir des conversations autour d’un sport ou d’un loisir particulier

Développer des campagnes avec la sensibilisation des blogueurs

Investir dans la publicité payante sur les réseaux sociaux

Infographies construites pour montrer les avantages

Il faut maintenant se préparer à la redoutable campagne des fêtes de fin d’année.

Vous pourriez peut-être établir une connexion en vantant les avantages de reconstituer les électrolytes tout en achetant un sapin de Noël artificiel. Puis encore – non. Cela a tout l’attrait des Golden Girls dans un cours de pole dance.

La meilleure approche consiste à créer une émotion révisée et une nouvelle voix pour votre marque afin de laisser les vacances jouer un rôle dans votre marketing global. Pensez-y comme si vous ajoutiez une autre couche. Vous avez passé toute l’année à construire une conversation avec votre public, donc les bombarder maintenant d’appels à l’action sur le thème des vacances est un suicide de marque. Mais construire une nouvelle position émotionnelle peut vous permettre de parler au nom de plusieurs directives.

Tout comme vous créeriez un personnage pour un message de positionnement client, considérez la voix de votre marque comme un individu en particulier. L’émotion du nouveau message ou appel à l’action semble-t-elle venir de votre marque ? Sinon, vous avez la possibilité de créer une voix unique qui reste indépendante. Soyez prévenu, cependant, que l’introduction de plusieurs voix au sein de votre écosystème de marque peut être puissante – ou venimeuse si elle n’est pas traitée avec respect.

« DIMANCHE! DIMANCHE! DIMANCHE! Tout doit disparaître! »

Cette approche ne convient que si vous êtes en faillite et que vous vous en foutez. Ou si vous possédez une piste d’accélération à Terry Haute, Indiana.

Pourquoi? Parce que cette voix est une épave de train. C’est la voix de l’oncle ivre qui gâche toutes les réunions de famille. C’est ce que tu as dit qui a failli mettre fin à la relation avec ta petite-amie.

Créez donc une liste de contrôle du point de vue de votre marque pour déterminer si vous avez besoin d’une voix différente :

Votre marque croit-elle à ce message ?

Est-ce quelque chose que votre marque dirait et soutiendrait ?

Même s’il est indépendant de votre marque, est-ce quelque chose que votre public veut entendre ?

Si vous avez l’intention d’utiliser des émotions telles que l’humour, l’inquiétude ou la peur dans votre contenu, positionnez-le par rapport à la marque et demandez-vous s’il vous semble authentique. Si ce n’est pas le cas, vous devez déterminer comment séduire votre public pour qu’il en tombe amoureux.

Sachant que les communautés d’aujourd’hui sont plus inconstantes que jamais, il est important de comprendre que la cohérence des messages est importante. Plus vous êtes en contact avec les émotions que votre marque transmet au public, plus votre relation avec eux sera puissante.