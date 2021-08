Twitch ajoute des explications aux interdictions et suspensions pour les streamers

Image : Twitch

L’époque où Twitch suspendait mystérieusement les streamers populaires touche à sa fin. La plate-forme de streaming appartenant à Amazon a annoncé hier qu’elle dirait désormais aux streamers qui sont temporairement bannis pourquoi ils ont été punis. Cela n’a pris que 10 ans, les gars.

“À partir d’aujourd’hui, les notifications d’application envoyées aux utilisateurs suspendus incluront le nom du contenu et la date de la violation pour garantir qu’ils aient une meilleure clarté sur le contenu sur lequel des mesures sont prises”, a écrit le support de Twitch sur Twitter. Sur la base d’un exemple de capture d’écran, ces nouvelles explications incluront ce que le streamer a fait qui a enfreint les conditions d’utilisation de Twitch ou les directives de la communauté et sur quel flux cela s’est produit.

Les interdictions temporaires de Twitch sont l’une des principales sources de drame et d’intrigue sur la plate-forme de médias sociaux. Quand quelqu’un avec des centaines de milliers d’abonnés est fermé au hasard, les gens commencent immédiatement à spéculer sur pourquoi, et parce que Twitch a été si vague dans le passé, les streamers en question ont rarement quelque chose de clair à dire à leur public.

En mars, le streamer Minecraft George “GeorgeNotFound” Davidson a été banni pour “harcèlement via un nom d’utilisateur”, puis rapidement dé- banni, puis brièvement à nouveau banni. En juin, le provocateur Twitch Amouranth et le mannequin indiefoxxlive ont été temporairement suspendus après avoir bu de manière suggestive des micros et léché des oreilles humaines en plastique. Il y a toute une longue section dans les directives de la communauté de Twitch sur le contenu sexuel, mais il est toujours impossible de prédire exactement où l’entreprise tracera la ligne. En théorie du moins, ces nouvelles explications permettront de comprendre un peu plus quand et pourquoi les streamers sont sanctionnés.

Il est également attendu depuis longtemps. Twitch a été fondé en 2011 et racheté plus tard par Amazon en 2014 pour près d’un milliard de dollars. C’est une grosse affaire, mais seulement à cause du contenu mis là par d’autres. Dire aux créateurs pourquoi ils ont parfois été exclus de ce qui est pour certains un travail de facto est le moins que Twitch puisse faire, bien que ce soit encore loin de ce que beaucoup d’utilisateurs aimeraient idéalement. Même maintenant, le tweet d’annonce du support Twitch pour les explications de l’interdiction est jonché de plaintes concernant le manque de transparence et de communication autour de choses comme le processus d’appel.