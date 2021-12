Twitch ajoute la prise en charge de la fonctionnalité SharePlay de FaceTime sur les appareils iOS

La plate-forme de jeu en streaming Twitch a ajouté aujourd’hui la prise en charge de la fonction FaceTime de SharePlay iOS 15, permettant aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de regarder des flux Twitch avec leurs amis et les membres de leur famille via ‌FaceTime‌.



Comme l’a remarqué Engadget, Twitch a ajouté une FAQ SharePlay dédiée à son site expliquant la fonctionnalité.

Pour utiliser SharePlay avec Twitch, les participants doivent démarrer un appel ‌FaceTime‌ entre eux, puis ouvrir l’application Twitch sur un flux à regarder ensemble. ‌FaceTime‌ demandera si la personne principale souhaite lire le flux pour tout le monde dans l’appel, puis Twitch ouvrira le flux sur l’appareil de tout le monde et la lecture sera synchronisée entre le ‌iPhone‌ ou le ‌iPad‌ de tout le monde lors de l’appel.

Vous voulez regarder Twitch avec tous vos amis ? C’est désormais possible sur les appareils iPhone et iPad via SharePlay ! 📱 En savoir plus sur la façon de regarder des flux ensemble lors d’un appel FaceTime ici : https://t.co/PIWwZ3OkpO — Support Twitch (@TwitchSupport) 30 novembre 2021

Tous les participants doivent avoir installé l’application Twitch et doivent être connectés avec un compte Twitch. Les participants seront synchronisés au même point dans le flux, et tous les utilisateurs peuvent lire ou mettre en pause le contenu pour tous les participants à l’appel. N’importe qui peut changer de chaîne en naviguant vers une autre chaîne.

Au cours d’un flux SharePlay Twitch, tous les utilisateurs peuvent discuter, suivre, s’abonner et encourager avec Bits à partir de leurs comptes séparés.

SharePlay pour Twitch est limité aux appareils iOS exécutant iOS 15.1 ou iPadOS 15.1 pour le moment, et il n’y a pas d’intégration pour l’application Twitch Apple TV.

