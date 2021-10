Twitch annonce le test d’une nouvelle fonctionnalité de boost et fait face à des critiques

Capture d’écran : Twitch / Kotaku

Hier, Twitch a annoncé qu’il testerait une nouvelle fonctionnalité qui permet aux streamers et à leur public de payer pour une visibilité accrue. Actuellement, seul un certain nombre de comptes participant à l’initiative de recherche de Twitch ont accès à la fonctionnalité. Malgré cela, les streamers ne sont, sans surprise, pas très heureux de cette décision.

« Booster » signifie que Twitch recommandera le flux à davantage d’utilisateurs. Le nombre d’utilisateurs supplémentaires est déterminé par le nombre de boosts achetés par le streamer et sa communauté. Cependant, ces recommandations ne se traduiront probablement pas directement par les téléspectateurs. Par exemple, 3 000 recommandations ne feront pas passer le nombre de téléspectateurs d’une chaîne de 50 à 3 050, car tous ces téléspectateurs ne commenceront pas réellement à regarder, mais il s’agit d’un changement radical quant à savoir qui sera visible sur la plate-forme.

La lecture trop généreuse de ceci est que Twitch essaie de donner aux créateurs de contenu plus petits plus de possibilités d’être découverts. Construire une audience sur Twitch, comme tout domaine créatif, est autant une question de timing et de chance que de qualité. Cela peut être profondément frustrant, d’autant plus pour les créateurs dévoués qui se sentent exclus des algorithmes standard de Twitch.

C’est difficile à accepter à première vue car cette décision profitera sans aucun doute aux streamers déjà quelque peu établis plus qu’aux petits créateurs. Si le compte bancaire et l’audience d’un streamer sont déjà importants, cette fonctionnalité ne fera que donner aux streamers dotés de ressources plus d’opportunités de dominer la plate-forme.

D’autres ont qualifié le « booster » d’exploitation et de « payer pour gagner », assimilant la fonctionnalité au viewbotting. Le Viewbotting, qui est largement méprisé dans le monde de la création de contenu en ligne et de la création de communautés, est la pratique consistant à embaucher une batterie de serveurs pour visiter un site Web en masse afin d’accroître sa popularité. L’objectif est soit d’utiliser ces téléspectateurs payants comme kickstarter pour une communauté réelle, car les gens sont attirés par la popularité existante supposée, soit de mieux convaincre les annonceurs que vous valez la peine de travailler avec. Il échoue généralement dans les deux cas et est réputé pour son comportement ringard. C’est aussi l’un des moyens les plus rapides de saper définitivement votre crédibilité dans les espaces en ligne.

G/O Media peut toucher une commission

Que les utilisateurs de Twitch considèrent son intention comme une prise de pouvoir d’exploitation ou une tentative de bouleverser le fonctionnement de la découverte sur Twitch n’a pas vraiment d’importance. Quoi qu’il en soit, le mouvement est toujours un pansement sur l’une des plaies béantes de sa plate-forme. Les petits streamers pensent qu’ils n’ont pas assez de chance avec l’algorithme de Twitch, et qui grandit et quand peut avoir envie de jouer à la loterie. Bien qu’il y ait des moments d’évasion pour certains créateurs, la série “Half-Life VR mais l’IA est consciente” du streamer wayneradioTV me vient à l’esprit, la créativité sauvage n’est pas souvent récompensée sur Twitch. Du point de vue de Twitch, le boost est un moyen de résoudre ce problème. Mais du point de vue de nombreux streamers, cela ne fera qu’empirer les choses.

De la mise en œuvre à la justification, tout cela se combine en un look extrêmement mauvais pour Twitch, et si « booster » quitte les tests, cela pourrait signaler un changement radical dans le fonctionnement de la plate-forme.