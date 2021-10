Twitch annonce un partenariat avec l’icône hip-hop T-Pain

Crédit photo : Eva Rinaldi // CC by 3.0

Twitch a conclu un partenariat de contenu avec T-Pain, y compris une soirée d’écoute en direct pour son nouveau single.

La soirée d’écoute en direct de T-Pain commence à 20 h HE le 28 octobre. Sa chaîne Twitch comprendra la première de son single, « I’m Cool With That », un morceau qu’il a produit en collaboration avec la communauté Twitch. Twitch dit que le single fera partie de la liste « Powered by T-Pain » pour sa liste de lecture Soundtrack Twitch.

« Ce partenariat signifie que j’ai été vu », a déclaré T-Pain dans un communiqué. « Avec si peu de représentation sur le service auparavant, le fait que Twitch soit venu me voir signifie qu’ils voient réellement notre communauté et comprennent la valeur de notre contribution au monde du streaming. »

T-Pain organise des beat battles et des sessions collaboratives sur Twitch depuis des années. L’artiste dit que « I’m Cool With That » est le résultat de certains de ces efforts. Il décrit le morceau comme la première chanson « créée et sortie avec ma communauté, et j’espère que ce n’est que le début d’un voyage que Twitch et moi sommes sur le point d’élever et de renforcer la communauté musicale sur Twitch », poursuit le rappeur. .

T-Pain est un streamer Twitch actif, ayant rejoint la plateforme il y a plus de six ans. Il compte 765 000 abonnés sur Twitch, ce qui lui donne un public assez large lorsqu’il décide de passer en direct. Il est l’une des nombreuses icônes de la musique à avoir des comptes Twitch. Twitch a pour mission d’en faire un foyer pour plus que des jeux.

Le mois dernier, la National Music Publishers’ Association a conclu un accord avec Twitch pour travailler ensemble afin de nouer des partenariats productifs entre le service et les éditeurs de musique.

« Twitch a toujours été un service centré sur les créateurs, et nous sommes constamment à l’avant-garde de nouvelles façons dont les musiciens peuvent vivre de leur art », a déclaré Tracy Chan, vice-présidente et responsable de la musique de Twitch.

« T-Pain est un brillant exemple d’un créateur de Twitch qui tire parti de sa communauté pour organiser son son et redonner – et il inspire d’autres créateurs de tous niveaux à faire de même. »