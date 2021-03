Twitch continue de s’écraser? Ces correctifs rapides fonctionnent généralement

Si Twitch continue de planter sur votre smartphone ou un autre appareil, voici quelques étapes pour y remédier.

Twitch peut parfois planter pour plusieurs raisons différentes. Parfois, le cache est corrompu et doit être réinitialisé. D’autres fois, une mise à jour est en conflit avec une certaine marque de fabricant de smartphone. Ces types de problèmes surviennent le plus souvent sur les appareils Android, bien que Twitch plante toujours sur iOS.

Twitch continue de planter – Chrome

Parfois, un simple redémarrage du navigateur peut aider à résoudre le problème si Twitch continue de planter un onglet Chrome. Si le redémarrage du navigateur ne résout pas le problème, vous devrez peut-être désactiver un bloqueur de publicités que vous utilisez. Essayez d’ouvrir Twitch dans un autre navigateur en dehors de Chrome, comme Firefox. Si cela fonctionne là-bas, le problème peut provenir d’une extension Chrome que vous avez installée.

Twitch continue de planter – iOS

Parfois, le redémarrage de votre appareil iOS est la mesure la plus simple nécessaire pour résoudre un crash Twitch iOS. Si cela ne résout pas le problème, il y a quelques autres choses à essayer. La réparation des plantages de Twitch sur iOS commence par désinstaller l’application et la réinstaller.

Appuyez de manière prolongée sur le ‘Tic‘app sur votre appareil iOS.Supprimer l’application, ‘qui ressemble à un signe moins.Supprimer l’application‘dans l’invite, puis appuyez sur’Effacer‘pour confirmer.Tic‘app depuis l’App Store.Ouvert l’application pour voir si elle plante toujours.

Si le problème est résolu, tant mieux! Si la désinstallation et le re-téléchargement ne résout pas le problème, cela peut ne pas être réparable. Parfois, Twitch rencontre des problèmes tels que des attaques DDoS ou d’autres problèmes. Ces problèmes peuvent entraîner le blocage de l’application iOS. Vous pouvez vérifier si Twitch est en panne via les canaux officiels.

Malheureusement, vous devrez attendre que Twitch publie une mise à jour pour que le problème se corrige.

Twitch continue de s’écraser – Android

Parfois, le redémarrage de votre appareil Android est la mesure la plus simple nécessaire pour corriger un plantage de l’application Twitch sur Android. Si vous avez déjà redémarré votre appareil et que cela ne résout pas le problème, vous devez rechercher des mises à jour.

Comment mettre à jour Twitch sur AndroidOuvrir le ‘Google Play Store ‘ sur votre appareil.Appuyez sur le coin supérieur gauche menu à trois barres pour ouvrir plus d’options.Mes applications et mes jeux‘pour voir les mises à jour.Mettre à jour’bouton à côté de Twitch pour mettre à jour l’application.Redémarrage le téléphone et ouvrez l’application.

Si votre application Twitch est à jour et que vous rencontrez toujours des plantages, consultez les chaînes Twitch officielles. Parfois, une version boguée de l’application se produit. Twitch résoudra généralement ces problèmes via Twitter, informant ainsi les utilisateurs qu’il y a des problèmes de son côté.

Comment quitter la version bêta de l’application Twitch sur Android

Parfois, rejoindre le programme bêta d’une application n’est pas la meilleure idée. Il peut introduire de nouveaux bogues dans l’expérience de visualisation lorsque les développeurs essaient de nouvelles fonctionnalités. Si vous avez rejoint le programme bêta de Twitch sur Android et que vous souhaitez partir, procédez comme suit.

Ouvrez le ‘Google Play Store‘sur votre appareil. menu à trois barres en haut à gauche.Mes applications et mes jeux‘pour afficher vos applications installées.Ouvrir’Tic‘puis faites défiler vers le bas pour trouver’Vous êtes un testeur bêta.’Appuyez sur le ‘Quitter’bouton qui apparaît sous l’en-tête.Confirmer vous souhaitez quitter le programme bêta.Redémarrage votre appareil pour voir si le crash de l’application Twitch est résolu.

Enfin, si aucun de ces problèmes ne résout le plantage de votre application Twitch, vous devrez peut-être une nouvelle installation.

La désinstallation de l’application et sa réinstallation effacent le cache et tous les fichiers corrompus. Cela peut être un moyen rapide de résoudre les problèmes si cela ne vous dérange pas de vous reconnecter à Twitch. Si vous commencez avec une nouvelle installation et que vous rencontrez toujours des plantages, vous devrez peut-être libérer de l’espace sur votre appareil.

Twitch reste à la traîne – Comment puis-je y remédier?

Êtes-vous en mesure de voir les flux sur Twitch, mais ils sont lents ou passent beaucoup de temps en mémoire tampon? Il existe un correctif universel pour ce problème sur iOS et Android. Lorsque la qualité du flux de l’application Twitch est définie sur automatique, cela peut provoquer une mise en mémoire tampon de l’application.

Lancez le ‘Tic‘et ouvrez n’importe quel flux aléatoire.Équipement » pour accéder aux paramètres de qualité du flux. Réglez la qualité sur 1080 ou la plus haute qualité option qui n’est pas « Auto ». L’application Twitch devrait fonctionner correctement maintenant sans retard.