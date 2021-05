Twitch Creators Slam DMCA Strikes – “Ça ne peut pas être pire que ça”

Les créateurs de Twitch se révoltent face à sa politique de grèves DMCA sévère – la qualifiant d’inéquitable.

YouTuber Angry Joe a la réputation de se fâcher devant la caméra à propos des jeux – mais il a un nouveau sujet cette semaine. Sa chaîne Twitch a récemment été touchée par une grève du DMCA, que Angry Joe détaille.

«Les avertissements pour atteinte aux droits d’auteur ne se déprécient pas après une période donnée. Si je reçois trois avertissements, ma chaîne est interrompue, mais je ne vois pas l’avertissement, je ne peux pas envoyer de notification de contestation, je ne peux pas soumettre de contestation », déclare Joe. «Ça ne peut pas être pire que ça.»

Et il a raison. Twitch joue DMCA strike whack-a-mole avec ses créateurs parce qu’il ne veut pas obtenir de licence de musique correctement. Vous savez, comme YouTube, TikTok, Facebook et d’innombrables autres sites de publication de contenu. Joe explore à quel point le problème des frappes DMCA de Twitch est vraiment profond pour les créateurs.

Il a reçu une grève pour droits d’auteur en février 2021 pour un clip du jeu Call of Duty: Warzone. Il a téléchargé le clip sur Twitch en novembre 2020, contenant un petit clip d’une chanson d’Astronomia.

«Voici votre grève DMCA. Quel est le clip? Nous n’avons pas de lien vers le clip. Nous vous avons dit de supprimer toutes vos VOD. Il n’y a pas de bouton «contester» », explique Joe. “Vous ne pouvez même pas consulter les VOD identifiées dans les notifications DMCA de votre tableau de bord, et ils ne prévoient pas cette fonctionnalité avant décembre 2021.”

Les créateurs sur Twitch sont son atout le plus grand et le plus important, mais il les jette aux loups ici. Trois coups suffisent pour interdire définitivement les créateurs de Twitch. Cela signifie une perte permanente de revenus mensuels, surtout si vous avez construit une audience sur la plate-forme.

«Ceci est tellement pondéré en faveur de [record labels] que c’est inadmissible. Ils gagnent des millions de dollars, et c’est le montant de protection dont bénéficient les créateurs de contenu », déclare Angry Joe. Twitch a mis en place une feuille de route pour les nouveaux outils DMCA, mais il préfère que vous jouiez de la musique sous licence de créateurs indépendants au lieu de vos pistes Drake préférées tout en jouant à Fortnite.

La situation musicale sur Twitch a réussi à créer la tempête parfaite de malheur des deux côtés. L’industrie de la musique n’est pas satisfaite du refus de Twitch d’accorder une licence à la musique – et les créateurs en ont assez de l’épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes en ce qui concerne la perte de leurs chaînes.

C’est dommage que Microsoft ait arrêté Mixer si tôt car YouTube est la seule autre destination pour ce type de contenu.