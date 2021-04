Twitch d’Amazon met à jour ses politiques pour remédier aux «  fautes graves hors service  »

Les utilisateurs de Twitch peuvent désormais faire face à des mesures punitives de la part du service pour des actions qui se sont produites hors ligne, sur d’autres plates-formes ou avant de commencer à utiliser Twitch.

Twitch, propriété d’Amazon, a annoncé les changements dans un article sur son blog officiel, intitulé «Notre plan pour remédier aux fautes graves hors service».

Cela fait suite aux mises à jour de la politique de conduite haineuse et de harcèlement du service, qui est entrée en vigueur le 22 janvier, ainsi qu’à la nomination en novembre d’Angela Hession, ancienne responsable de la sécurité et de la confiance des jeux chez Microsoft, en tant que vice-présidente de la confiance et de la sécurité chez Twitch.

En vertu des nouvelles règles, Twitch peut prendre des mesures contre les utilisateurs de son service pour «conduite haineuse ou harcèlement» qui se produit hors des services de Twitch, lorsqu’il est dirigé contre ou commis par des membres de la communauté Twitch et lorsqu’il existe des «preuves disponibles et vérifiables» sur le matière.

À cette fin, Twitch a créé une adresse e-mail dédiée, OSIT@twitch.tv, pour les rapports confidentiels d’inconduite de la part des titulaires d’un compte Twitch. Il a également fait appel à un cabinet d’avocats anonyme possédant une expertise dans la conduite d’enquêtes indépendantes sur les lieux de travail et sur les campus, et a augmenté la taille de son équipe d’intervention interne en matière d’application de la loi.

En janvier, nous avons commencé à appliquer notre politique mise à jour sur la conduite haineuse et le harcèlement afin de mieux protéger chaque personne sur Twitch. Aujourd’hui, nous voulons partager nos plans sur la façon dont nous allons gérer les incidents qui se produisent hors Twitch. Lisez le blog ici: https://t.co/vBnoY6nPau pic.twitter.com/KQX1ZBsRVg – Twitch (@Twitch) 7 avril 2021

Il y a de la place pour être cynique ici. Twitch a été connu dans le passé pour une application incohérente ou totalement absente au sein de sa communauté, comme par exemple comment il a fallu attendre 2020 pour que le Dr Disrespect mange une interdiction permanente. L’été dernier, un certain nombre de streamers Twitch partenaires ont cessé de diffuser pendant 24 heures sous le hashtag #TwitchBlackout, pour protester contre le manque d’action de Twitch contre la discrimination et le harcèlement sur sa plateforme.

Cependant, ses nouvelles politiques représentent un grand pas en avant dans la modération globale du contenu pour Twitch, même par rapport à des sites comparables tels que YouTube, et sont uniques en ce qui concerne le ciblage du comportement hors ligne.

Le billet de blog de Twitch prend soin de déclarer que l’inconduite visée par cette mesure est tout ce qui pose un «risque de sécurité substantiel» aux utilisateurs et à la communauté de Twitch. Les exemples incluent, sans s’y limiter, l’extrémisme violent, le recrutement terroriste, le leadership ou l’appartenance à des groupes haineux connus, les agressions sexuelles et les menaces crédibles de violence contre Twitch lui-même ou son personnel.

Twitch encourage en outre ses utilisateurs qui ont rencontré ce type de comportement de la part d’autres utilisateurs de Twitch à déposer des rapports auprès des forces de l’ordre dans un premier temps, plutôt que de simplement faire expulser le contrevenant de Twitch et de le qualifier de bon.

Si quelqu’un a enfreint ces directives, les mesures punitives de Twitch peuvent commencer par une suspension indéfinie pour une première infraction. La politique continue en spécifiant qu’une personne qui a commis une infraction pertinente, telle qu’une «forme d’abus grave», peut obtenir la résiliation de son compte et se verra par la suite interdire d’en créer un nouveau.

Twitch promet en outre qu’il n’agira que lorsqu’il aura reçu des preuves des actions d’un titulaire de compte, telles que des captures d’écran, des interviews, des vidéos ou des rapports de police, et lorsque ses enquêteurs principaux ou tiers auront été en mesure de vérifier ces preuves.

Compte tenu de son ascension fulgurante et de son importance croissante au cours de l’année dernière, il se peut que Twitch se ressaisisse enfin ici … ou tente peut-être simplement d’éviter les perturbations alors que de plus en plus de législateurs américains continuent d’attaquer l’article 230.