Twitch démarre plus de 7,5 millions de comptes de robots depuis la plateforme

15 avril 2021 – 10h17

Le service de streaming Twitch a découvert plus de 7,5 millions de comptes qui sont des robots sur sa plate-forme.

Dans un message sur Twitter, la société a déclaré qu’elle surveillait ces faux comptes et prenait des mesures pour les supprimer. Ceux-ci sont apparemment utilisés pour gonfler le nombre d’abonnés et le nombre de vues que les streamers obtiennent sur Twitch et ont été découverts à l’aide de l’apprentissage automatique.

«Nous surveillons la montée des faux engagements sur Twitch et avons identifié plus de 7,5 millions de comptes qui cassent notre TOS par le suivi et le démarrage de vues. Nous prenons des mesures sur ces comptes et apprécions tous les rapports sur ce problème,» le a écrit la société.

«Une majorité de ces comptes ont été détectés grâce à une technologie d’apprentissage automatique en cours qui continuera de s’améliorer et nous continuerons à fonctionner à l’avenir. Nous nous engageons à faire respecter les règles lorsque cela est nécessaire, y compris en intentant des poursuites judiciaires.

“Suite à ces suppressions, vous constaterez peut-être une baisse soudaine du nombre d’abonnés et de téléspectateurs au cours des prochains jours.”

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

