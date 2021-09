Twitch déploie de nouvelles fonctionnalités pour lutter contre le harcèlement

La plate-forme de streaming appartenant à Amazon, Twitch, a révélé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités conçues pour mettre fin au harcèlement et autres comportements répréhensibles sur son service.

Dans un article de blog, la société a révélé que les streamers peuvent désormais exiger que les téléspectateurs vérifient par téléphone ou par e-mail afin que les personnalités aient plus de contrôle sur qui se connecte et participe à leur chat.

Ceux-ci sont désactivés par défaut, mais peuvent être activés pour les comptes qui regardent un streamer particulier pour la première fois, ainsi que pour les téléspectateurs dont les comptes ont été créés récemment ou pour ceux qui n’ont suivi un streamer que pendant un certain temps.

Ces fonctionnalités sont disponibles à partir du tableau de bord Creator. Les téléspectateurs peuvent ajouter jusqu’à cinq numéros de téléphone mobile à leur compte, bien qu’ils ne puissent pas utiliser de numéros de voix sur IP. Si un compte est suspendu, tout numéro de téléphone qui lui est associé ne peut pas créer un autre compte Twitch. Il en est de même pour les adresses e-mail.

« Créer cet outil a été une entreprise majeure qui a duré plusieurs mois, et nous savons que cela a été long pour vous. Lorsque nous lançons un nouvel outil ou une nouvelle fonctionnalité, il est essentiel qu’il fonctionne sur tous les appareils et régions à grande échelle dès le premier jour. , ce qui nécessite une planification, des tests et un déploiement réfléchis et approfondis », a déclaré Twitch.

“Notre travail pour rendre Twitch plus sûr ne sera jamais terminé, tout comme il n’y aura jamais de solution unique pour le harcèlement et la haine en ligne. Mais tant que les comportements toxiques peuvent trouver des voies dans nos communautés, nous devons – et continuerons – à travailler sur des moyens de rendre cela plus difficile. De la technologie et des outils aux politiques et à l’éducation, nous nous engageons à trouver des moyens plus nombreux et meilleurs de réduire les dommages, de responsabiliser les créateurs et de partager des informations vitales sur la façon dont les utilisateurs peuvent rester en sécurité. Nous serons lancer un nouvel outil d’évasion d’interdiction au niveau de la chaîne dans les mois à venir, et j’ai hâte d’en partager plus.”

Cela fait suite à la manifestation #ADayOffTwitch qui a vu les streamers et les téléspectateurs faire une pause de 24 heures sur la plate-forme pour sensibiliser le public au manque d’action de Twitch en matière de harcèlement et de raids haineux sur son service. Les données de la société d’analyse SullyGnome ont montré que cela avait entraîné une baisse de 21% du pic d’audience d’une semaine à l’autre.

Twitch a également récemment déposé une plainte contre deux utilisateurs liés à des raids haineux.

