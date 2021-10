Twitch dit qu’aucun mot de passe utilisateur n’est exposé dans une fuite colossale

Le service de streaming appartenant à Amazon, Twitch, a déclaré que les utilisateurs n’avaient pas à s’inquiéter de la divulgation de leurs mots de passe dans le cadre de la fuite colossale subie plus tôt dans le mois.

Dans un article publié sur son site Web, la société a déclaré que les pirates n’avaient pas accès aux mots de passe lorsqu’ils ont réussi à voler, euh, à peu près tout ce qui concerne Twitch début octobre. La société affirme également qu’elle est « confiante » que les identifiants de connexion, les numéros de carte de crédit et les informations bancaires n’ont pas été exposés.

« Les données exposées contenaient principalement des documents du référentiel de code source de Twitch, ainsi qu’un sous-ensemble de données de paiement des créateurs », a écrit la société.

« Nous avons subi un examen approfondi des informations incluses dans les fichiers exposés et sommes convaincus que cela n’a affecté qu’une petite fraction des utilisateurs et que l’impact sur les clients est minime. Nous contactons ceux qui ont été directement touchés.

« Nous prenons très au sérieux notre responsabilité de protéger vos données. Nous avons pris des mesures pour sécuriser davantage notre service et nous nous excusons auprès de notre communauté. »

Plus tôt en octobre, un torrent de 125 Go contenant le code source de Twitch, le montant des streamers payés, ses clients de bureau, mobiles et consoles ainsi qu’un concurrent Steam inédit appelé Vapor ont commencé à faire le tour de 4chan.

Twitch a confirmé que c’était le cas peu de temps après.

