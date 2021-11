Twitch est maintenant sur le commutateur Nintendo

Nous n’avons toujours pas Netflix sur la Nintendo Switch, mais nous nous rapprochons maintenant de pouvoir l’utiliser comme plate-forme de visualisation ainsi que comme plate-forme de jeu, car Twitch vient d’être lancé sur la Nintendo Switch eShop.

Twitch est maintenant sur eShop/Switch https://t.co/XWj4Ay11pj pic.twitter.com/KbWN7adAW7— Wario64 (@Wario64) 11 novembre 2021

La plate-forme de streaming est déjà sur d’autres consoles, comme la PS4, la PS5 et toutes les différentes Xbox, mais maintenant le Switch se joint à nous, plus de quatre ans après son lancement.

Voici la description de la boutique en ligne :

« Regardez des vidéos de jeux en direct, des Esports et toute diffusion IRL sur votre appareil Nintendo Switch ! Le sport est là. Branchez-vous sur vos favoris : basketball, baseball, soccer, football, natation, lutte, hockey, billard et bien plus encore via des talk-shows, des chaînes de ligue, Fantasy et ESports. »

Et un avertissement :

« Veuillez noter : cette application comprend le logiciel de mesure exclusif de Nielsen qui contribue aux études de marché, comme les cotes de télévision de Nielsen. Veuillez consulter http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/mobile/us/en/optout.html pour plus d’informations «

L’application est un téléchargement de 31 Mo. De plus, il ne semble pas que vous puissiez utiliser le chat ou afficher le chat, à moins que vous ne regardiez pas réellement le flux, et que vous ne puissiez pas non plus diffuser de jeux à partir du Switch. Lorsque vous regardez un flux, les seules options sont de mettre en pause, de masquer l’interface utilisateur ou de fermer le flux.

Il existe cependant une option pour autoriser votre compte à utiliser le chat sur votre téléphone mobile pendant que vous regardez.

La qualité du flux semble correcte, bien que nous ayons eu quelques problèmes où il reculait de quelques secondes et le rejouait, et il semble également ajuster automatiquement la qualité.

Voici à quoi cela ressemble d’utiliser:

Image : Biggus Bennus Image : Biggus Bennus Image : Biggus Bennus

Et peu de temps après, il s’est écrasé:

Bien. Peut-être que la Switch n’est pas encore le meilleur endroit pour regarder Twitch, alors.

Quels streamers regarderez-vous sur Switch Twitch ? Faites le nous savoir dans les commentaires.