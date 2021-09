Twitch et la NMPA concluent un accord, mais les streamers ne sont pas contents

in

Crédit photo : Mohamed Trabelsi

Twitch et l’industrie de la musique se sont affrontés en 2020 au sujet des licences de musique en streaming. Maintenant, un accord a été conclu, mais les streamers sont mécontents.

Twitch a reçu des milliers et des milliers de notifications DMCA en 2020, bien documentées par Digital Music News. La grande quantité d’avis DMCA a poussé de nombreux streamers à fuir la plate-forme pour d’autres alternatives, car toutes leurs archives devaient être supprimées pour présenter de la musique sous licence.

Après un an, Twitch a conclu un accord avec la National Music Publisher’s Association (NMPA).

“Dans le cadre de cet accord, nous souhaitons vous informer d’un nouveau processus que nous créons, dans lequel les titulaires de droits musicaux participants peuvent choisir de signaler certaines utilisations de leur musique, ce qui est plus flexible et indulgent pour les créateurs qui utilisent par inadvertance ou accidentellement musique dans leurs flux que le processus existant requis par le DMCA et les lois mondiales similaires », a écrit Twitch à ses créateurs dans un e-mail.

« Ce nouveau processus ne change pas la façon dont la musique peut être utilisée sur Twitch. Comme nous l’avons toujours dit, il n’est jamais acceptable d’inclure de la musique dans votre chaîne à moins d’avoir obtenu les droits nécessaires ou d’avoir l’autorité pour le faire », poursuit l’e-mail.

Twitch a adopté une position stricte contre les streamers qui enfreignent à plusieurs reprises les politiques DMCA. Il a adopté une politique de trois grèves, où les chaînes risquaient d’être définitivement interdites pour quelques délits seulement. En effet, la loi DMCA oblige les sociétés de plateformes à supprimer immédiatement le contenu incriminé dès réception d’un avis des détenteurs de contenu.

Alors que de nombreux streamers s’engageaient volontiers dans la lecture de listes de lecture Spotify avec leurs chats, des utilisations parfois légitimes vont à l’encontre du DMCA. Cyberpunk 2077 a mis en place un mode adapté aux streamers dans ses options pour couper toute la musique pour laquelle le développeur CD Projekt RED ne détenait pas la licence.

La série Grand Theft Auto est toujours l’un des jeux les plus populaires diffusés sur la plate-forme Twitch et propose de nombreuses stations de radio fictives avec de la vraie musique sous licence. Cependant, les streamers qui jouent aux jeux GTA pour leur public n’ont pas le droit de jouer ces chansons.

Le nouveau processus de révision musicale de Twitch permet à une équipe d’examiner les rapports des titulaires de droits et de supprimer les VOD et clips incriminés.

Ensuite, le streamer reçoit un avertissement pour l’utilisation de musique protégée par le droit d’auteur. Twitch peut pénaliser les streamers qui abusent à plusieurs reprises de la musique en streaming “en fonction de l’historique du créateur de ce type d’utilisation de la musique”.

Mais les streamers disent que les changements ne font rien pour les protéger. « Rien n’a encore changé, déclare Harris Heller, créateur de StreamBeats. « Aucun droit n’a été garanti, vous ne pouvez toujours pas écouter de la musique sans licence. Assurez-vous de vous protéger et n’écoutez que de la musique sûre », a conseillé Heller aux autres streamers.