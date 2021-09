Twitch et l’industrie de la musique concluent un accord, mais ce n’est pas génial

Image : Twitch

L’année dernière, une répression de l’industrie de la musique sur le site de streaming Twitch a entraîné des grèves pour atteinte aux droits d’auteur et une suppression massive de vidéos, alors que la National Music Publishers’ Association (NMPA) cherchait à réduire le nombre de streamers diffusant de la musique sous licence. Twitch a maintenant passé un accord avec la NMPA, mais pour les streamers, cela ne change pas vraiment la donne.

Comme le rapporte le Washington Post, plus tôt dans la journée, un e-mail a été envoyé aux streamers expliquant les termes de l’accord et ce que cela signifierait pour eux et leur utilisation de la musique à l’avenir. Ce n’est pas vraiment une amélioration (c’est moi qui souligne) :

Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons conclu un accord avec la National Music Publishers’ Association (NMPA) pour établir des partenariats productifs entre Twitch et les éditeurs de musique. Dans le cadre de cet accord, nous souhaitons vous informer d’un nouveau processus que nous créons pour les détenteurs de droits musicaux participants afin de signaler certaines utilisations de leur musique, ce qui est plus flexible et indulgent pour les créateurs qui utilisent de la musique par inadvertance ou accidentellement. dans leurs flux que le processus existant requis en vertu du DMCA et des lois mondiales similaires.

A un niveau élevé, ce nouveau processus, distinct du DMCA, se concentre sur la poursuite des usages flagrants de la musique et commence par un avertissement au lieu de sanctions. Désormais, lorsqu’un titulaire de droits participant signale l’utilisation de musique non autorisée sur la chaîne d’un créateur, les événements suivants se produisent

• Semblable à DMCA, nous avons une équipe qui examinera les rapports et vérifiera l’exhaustivité

• Contrairement au DMCA, Twitch donnera aux créateurs une chance de corriger leur trajectoire en émettant d’abord un avertissement:

Twitch supprimera toutes les VOD et clips contenant de la musique non autorisée de la chaîne du créateur. Si une diffusion en direct implique l’une des nombreuses utilisations musicales flagrantes spécifiées (par exemple, la rediffusion de concerts de musique et la diffusion de pistes de pré-sortie), Twitch peut également émettre un avertissement ou une pénalité en fonction de l’historique du créateur de ce type d’utilisation de la musique. Nous aurons plus d’informations à partager ici dans les semaines à venir.

Ce nouveau processus ne change pas la façon dont la musique peut être utilisée sur Twitch. des créateurs de musique et va à l’encontre de la mission de Twitch de soutenir tous les créateurs. Mais nous reconnaissons que toutes les utilisations non autorisées de la musique ne méritent pas le même traitement, et nous espérons pouvoir, dans le cadre de nos accords avec les détenteurs de droits musicaux, adopter une approche équilibrée qui soutient les créateurs sur Twitch.

Ce nouvel accord ressemble beaucoup à l’ancien, mais maintenant, dans la plupart des cas (à l’exception des “utilisations spécifiques de la musique flagrante”), les streamers recevront un avertissement avant que leurs affaires ne soient effacées et un avis émis. Ainsi, les autorisations et les systèmes réels qui sous-tendent la réponse de Twitch seront en grande partie les mêmes, car leurs seuls outils dans ce combat sont la suppression de contenu et la punition des utilisateurs, et les règles régissant l’utilisation de la musique par un streamer n’ont pas changé non plus, car l’industrie le fera toujours. t permettre la diffusion de contenu sans licence.

Il est difficile de voir cela comme une sorte de victoire pour les streamers, car le seul changement de leur côté est un avertissement avant que les mêmes mesures drastiques ne soient prises, mais l’industrie de la musique est évidemment assez heureuse. Ce qui, d’accord, il n’a jamais vraiment été question de streamers en premier lieu de toute façon. La répression de Twitch sur la musique sous licence a été faite pour protéger le service d’Amazon en tant que plate-forme, et donc cet accord n’allait jamais viser à faciliter la lecture de la musique sous licence par les utilisateurs, car il était principalement conçu pour couvrir le propre cul de Twitch.