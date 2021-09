Twitch intente une action en justice contre les utilisateurs responsables de raids haineux

Les raids haineux sont un énorme problème permanent sur Twitch, et la plate-forme de streaming poursuit certaines des personnes qui seraient derrière elle, a rapporté Wired jeudi. Spécifiquement pour « cibler les streamers noirs et LGBTQIA+ avec du contenu raciste, homophobe, sexiste et autre contenu harcelant ».

“Nous espérons que cette plainte fera la lumière sur l’identité des individus derrière ces attaques et les outils qu’ils exploitent, et les dissuadera de prendre des comportements similaires à d’autres services, et aidera à mettre fin à ces attaques viles contre les membres de notre communauté, ” a déclaré Twitch via Wired.

Twitch a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district nord de Californie qui cible deux utilisateurs. L’identité réelle de ces individus est inconnue, mais les deux vivent apparemment en Europe. La poursuite indique: “Ils ont échappé aux interdictions de Twitch en créant de nouveaux comptes Twitch alternatifs et en modifiant continuellement leur” code de raid haineux “autoproclamé pour éviter la détection et la suspension par Twitch.”

Touche @Twitch

J’approuve cela.

https://t.co/9uGelKDEKd – Rek, Raven ! ☠ (@RekItRaven) 10 septembre 2021

Bien que cela ne signifie pas que les raids haineux appartiennent au passé pour l’instant, plusieurs créateurs de contenu sur la plate-forme pensent que c’est un pas dans la bonne direction.

Quelqu’un a-t-il vu cet article sur Twitch poursuivant certains des pilleurs de haine ? Merci @adashtra d’avoir porté cela à mon attention !https://t.co/R4MZSJk2ul – Lucia Everblack (@LuciaEverblack) 10 septembre 2021

Bon! J’espère que vos utilisateurs harcelants « amusants » en valaient la peine ! Et si Twitch poursuit, j’espère qu’ils rendront aux personnes touchées par tout cela.https://t.co/uUjfWDAyif – un point d’interrogation beige (@ItsWoofy) 10 septembre 2021

Twitch commence à poursuivre les personnes qui détestent les raids. Cela signifie que les avocats reconnaissent que la pêche à la traîne entraîne une perte de revenus. Cela signifie que VOUS POUVEZ POURSUIVRE VOS TOLLS POUR PERTE DE REVENU ! https://t.co/WmSKng7UQq – SomaGreen (@TheSomaGreen) 10 septembre 2021

BIG PUTAIN W POURSUIVEZ-LES DANS L’OUBLIER ! RUINE SI MAL LEUR VIE ILS QUE LES PETITS-ENFANTS ONT BESOIN D’AVOCATS https://t.co/L6x5OXMYcQ — LIQUIDE | Croisé (@CrusaderTwitch) 10 septembre 2021

Par tous les moyens, poursuivez-les. En supposant qu’ils vivent dans un pays où vous pouvez réellement les atteindre. Améliorez également la sécurité de Twitch. Sinon, vous ne faites que vous glorifier et prier pour dissuader plus de délinquants en *PEUT-ÊTRE* en faisant des exemples de ces deux-là. https://t.co/J6W7qcNcMe – Swordmouse (@TheSwordmouse) 10 septembre 2021

“J’ai bon espoir”, a déclaré RekitRaven, un streamer qui a aidé à organiser le mouvement #ADayOffTwitch, via Wired. « Les personnes qui sont derrière cela doivent être tenues responsables de leurs actions. Ils ont terrorisé des centaines, voire des milliers de personnes. Si cela devait se produire dans un endroit physique, nous nous attendrions à la même chose. Cela ne devrait pas être différent en ligne.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

