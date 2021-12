Twitch interdit à la star Hasan Piker d’avoir appelé White People Cracker

Photo : Joshua Blanchard (.)

La plate-forme de streaming appartenant à Amazon, Twitch, considère le « cracker » comme une grave insulte raciale, un fait que beaucoup n’ont appris cette semaine qu’après que le streamer socialiste Hasan Piker et d’autres ont été interdits pour l’avoir dit. Cette dernière décision de modération bizarre intervient des mois après les protestations contre l’échec de Twitch à protéger les streamers de couleur contre le racisme et le harcèlement.

La vague d’interdiction a commencé avec les mods de Piker qui ont été supprimés après avoir utilisé les mots dans le chat plus tôt cette semaine. Certains fans de Piker considéraient le terme comme haineux et déplacé. Piker ne l’a pas fait. « J’ai été appelé « cracker » plus de fois que chacun d’entre vous dans ma conversation, d’accord ? » dit-il à un moment donné.

Après que Piker soit venu à la défense de ses mods, il a également été banni à partir du 13 décembre. Que le cracker soit ou non une infraction bannable a été catapulté dans le discours, ce qui signifie que des streamers comme Ian « Vaush » Kochinski ont commencé à utiliser le terme dans leur commentaire sur la controverse – seulement pour être également banni pour cela. Une autre streameuse, Fawn, a également été récemment bannie de Twitch et a écrit sur Twitter qu’elle pensait que c’était pour la même raison.

Le terme cracker remonte au moins à Shakespeare et a été historiquement utilisé contre les pauvres blancs et les immigrants par d’autres blancs. À un moment donné au siècle dernier, il a également commencé à être utilisé spécifiquement par les Noirs contre les Blancs racistes. Maintenant, alors que l’extrême droite essaie d’alimenter les paniques racistes partout où elle peut garder son emprise sur ce pays, les guerriers de la culture ont essayé de transformer le cracker en une insulte anti-blanche aussi offensante que n’importe quelle autre épithète raciale. Le problème, bien sûr, est que le racisme fait référence à des structures de pouvoir globales, pas si un mot anodin vous a fait vous sentir mal. Le terme « cracker » n’est pas non plus l’équivalent des mots utilisés historiquement pour subjuguer et littéralement nuire à BIPOC.

Les directives de la communauté de Twitch interdisent tout comportement haineux, mais sont ambiguës sur ce qu’il fait ou ne compte pas comme haineux en ce qui concerne certaines phrases racialisées. « Nous ne rendons pas notre liste d’insultes publique afin de ne pas permettre ou faciliter l’évasion de cette politique », indiquent les directives. « En outre, nous prenons en compte le contexte pour évaluer si l’utilisation d’une insulte enfreint nos politiques. »

« « Cracker » étant une infraction bannable est tellement dérangé de manière hilarante. juste apaiser les hommes les plus fragiles du monde qui eux-mêmes savent qu’ils feignent d’être indignés pour rien », a écrit Zei Squirrel, utilisateur de Twitter.

Twitch n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La plate-forme prenant des mesures fermes contre l’utilisation de cracker vient après de nombreuses critiques plus tôt cette année, et sans doute depuis la création de Twitch, de ne pas prendre au sérieux les problèmes de sécurité des créateurs de couleur, en particulier pour les streamers noirs. Au cours de l’été, les utilisateurs ont utilisé la fonction de raid de Twitch pour inonder les discussions des streamers noirs et marginalisés avec une gamme de langage abusif, y compris des insultes.

La montée de ces raids haineux et la lenteur de Twitch à y faire face ont conduit à la montée d’un hashtag #TwitchDoBetter et à un éventuel boycott d’une journée entière par certains streamers le 1er septembre. Plus tard dans le mois, Twitch aurait poursuivi au moins deux des les personnes à l’origine de certains des raids haineux dans le cadre d’une réponse plus large visant à remédier à certaines des lacunes de la plate-forme.

Ce n’est que la troisième fois que Hasan est banni de la plateforme. Un exemple précédent s’est produit après qu’il ait déclaré que « l’Amérique méritait le 11 septembre » en raison de son passé de guerres étrangères et de violations des droits de l’homme.