Twitch lance de nouvelles étapes de vérification pour lutter contre les raids haineux

Dans un effort pour freiner la vague de raids haineux, Tic a déployé un certain nombre de nouveaux outils de vérification qui devraient, espérons-le, rendre plus difficile pour les mauvais acteurs de ruiner les flux et offrir aux streamers un meilleur contrôle sur qui peut rejoindre leur chat.

Twitch ajoute le chat de vérification par téléphone, ce qui permet aux streamers et à leurs modérateurs de limiter l’accès au chat en direct aux téléspectateurs qui ont vérifié leurs numéros de téléphone. La société met également à jour le système de vérification des e-mails existant.

L’idée est que les deux peuvent être utilisés ensemble pour vérifier, autant que possible, que le spectateur est une personne réelle, ce qui devrait aider à éloigner les robots. Les utilisateurs sont autorisés jusqu’à cinq comptes Twitch par numéro de téléphone, mais si un compte est suspendu de Twitch, les autres ont également disparu. Et, si un compte est banni d’un canal spécifique, le reste le sera.

Les streamers et les mods peuvent exiger que tous les chatteurs le fassent, ou seulement les chatteurs novices. Ils peuvent personnaliser davantage les filtres pour limiter spécifiquement les utilisateurs avec de nouveaux comptes (définir l’âge du compte) et ceux qui n’ont pas suivi la chaîne depuis un certain temps. Les nouvelles fonctionnalités sont désactivées par défaut et les créateurs peuvent même exempter certains membres s’ils le souhaitent.

Enfin, Twitch travaille sur de meilleurs outils pour lutter contre la fraude aux interdictions, qui seront lancés au cours des prochains mois.

Cette fonctionnalité est en préparation depuis plusieurs mois, mais notre travail n’est pas terminé. Nous développons activement des solutions supplémentaires pour assurer la sécurité des communautés sur Twitch et nous accueillons vos commentaires sur Uservoice : https://t.co/L40vBSAZH7 – Twitch (@Twitch) 29 septembre 2021

Raid haineux est un terme qui fait référence au fait d’inonder le chat d’un streamer d’homophobie, de racisme, de sexisme et de toutes sortes de comportements abusifs. Les personnes derrière cela s’appuient sur des réseaux de robots qui créent en masse des comptes Twitch et les aident à cibler tous les streamers de leur choix. Habituellement, cependant, les victimes sont de petits streamers issus de groupes marginalisés, et cela a ruiné les streams pour beaucoup d’entre eux.

La tendance a connu une augmentation massive ces dernières semaines, au point que certains streamers ont envisagé de quitter complètement la plate-forme. Twitch avait auparavant la réponse standard des entreprises technologiques à ce problème ; en pointant simplement les utilisateurs vers les outils de reporting existants de la plate-forme, il est donc bon de voir un travail plus ciblé est effectué.