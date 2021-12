Twitch lance le support SharePlay sur iPhone et iPad

Vous pouvez désormais regarder Twitch ensemble, même si vous êtes séparés.

Twitch a annoncé avoir ajouté la prise en charge de SharePlay sur iPhone et iPad. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez regarder un flux Twitch ensemble lors d’un appel FaceTime.

Vous voulez regarder Twitch avec tous vos amis ? C’est désormais possible sur les appareils iPhone et iPad via SharePlay ! ?? En savoir plus sur la façon de regarder des flux ensemble lors d’un appel FaceTime ici : https://t.co/PIWwZ3OkpO – Support Twitch (@TwitchSupport) 30 novembre 2021

Même si Twitch dit que la fonctionnalité est limitée à l’iPhone et à l’iPad, les utilisateurs devraient également pouvoir diffuser le flux Twitch sur leur Apple TV. La fonctionnalité ne fonctionnera cependant pas avec le Mac pour le moment.

SharePlay est la nouvelle fonctionnalité FaceTime d’Apple qui a été lancée avec iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey et tvOS 15. Elle permet aux gens de partager des films, des émissions de télévision, des jeux, des entraînements et plus encore en synchronisation via FaceTime.

Les sessions SharePlay offrent des commandes de lecture partagées, de sorte que toute personne participant à l’appel FaceTime peut lire, mettre en pause ou avancer tout en profitant des médias synchronisés. Avec les commandes de volume dynamiques, le son du contenu diffusé en streaming diminue automatiquement lorsqu’un participant FaceTime parle, ce qui facilite la poursuite de la conversation avec des amis malgré une scène bruyante ou un refrain culminant. Lorsque les utilisateurs préfèrent avoir un son ininterrompu, ils peuvent simplement appuyer sur le bouton Messages dans les commandes FaceTime pour accéder à un fil partagé et poursuivre la conversation. Chaque participant à la session SharePlay diffuse directement depuis l’application appropriée sur son propre appareil, offrant un son et une vidéo haute fidélité. Apple TV prend en charge SharePlay afin que les utilisateurs puissent regarder des émissions ou des films partagés sur grand écran tout en utilisant leur appareil personnel pour continuer à se connecter avec des amis via FaceTime.

SharePlay n’est pas sorti avec le lancement initial d’iOS 15 et des autres, mais il est maintenant disponible pour toutes sortes d’applications.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Déjà vu

Quel remake de Pokémon est le meilleur ?

Les remakes sont censés être la version définitive d’un jeu vidéo, mais tous les remakes ne sont pas créés égaux. Voici ce que nous avons pensé de chaque remake de Pokémon jusqu’à présent, et lequel est le meilleur (comme personne ne l’a jamais été).