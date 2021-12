Twitch lance SharePlay sur Group FaceTime avec chat, acclamations et plus de fonctionnalités de visionnage de vidéos

Apple a publié SharePlay pour Group FaceTime pour iPhone et iPad dans iOS 15.1, et la fonctionnalité de collaboration amusante arrive bientôt sur Mac. Apple prend en charge SharePlay avec bon nombre de ses applications multimédias, y compris Musique et télévision, et de plus en plus d’applications tierces ajoutent également des moyens créatifs de travailler avec Group FaceTime. Le dernier en date est le service de streaming vidéo centré sur le jeu Twitch.

SharePlay exige que chaque participant à l’appel Group FaceTime ait accès au service utilisé. Cela peut limiter les expériences telles que regarder des vidéos sur des services vidéo par abonnement lorsque chaque personne lors de l’appel n’a pas son propre abonnement payant.

L’utilisation de Twitch avec SharePlay sur Group FaceTime ne devrait pas faire face à cette limitation. Tous les participants à l’appel peuvent facilement participer tant qu’ils disposent d’un compte gratuit connecté sur l’application Twitch. Twitch détaille son fonctionnement dans un article d’assistance publié aujourd’hui :

Une fois dans un appel, ouvrez l’application Twitch et lisez un flux que vous souhaitez regarder ensemble. Pour votre première session SharePlay, FaceTime vous demandera si vous souhaitez lire le flux uniquement pour vous ou pour tous les participants à l’appel. Il se souviendra de votre sélection par la suite. Choisissez de le lire pour tout le monde et Twitch ouvrira le flux sur l’appareil de tout le monde et la lecture commencera à se synchroniser entre les appareils de tous les participants. Pendant que vous regardez avec SharePlay, tous les appelants participants seront synchronisés au même point dans le flux. Les commandes qui affectent la lecture du flux, telles que la pause et la lecture, seront également synchronisées.

Au cours de l’expérience SharePlay, Twitch indique que toute personne participante peut discuter, suivre, s’abonner et encourager à partir de son propre compte. La fonctionnalité permet également aux participants de sélectionner ce qui est diffusé pour le groupe :

Tout le monde peut changer la chaîne Twitch regardée en naviguant vers une autre chaîne. La première fois que vous accédez à une autre chaîne, il vous sera demandé si vous souhaitez que tout le monde regarde la chaîne que vous regardez actuellement. Par la suite, la chaîne passera automatiquement à chaque nouveau flux que vous regardez.

SharePlay fonctionne également avec Apple TV et Twitch propose une application de lecteur vidéo pour tvOS, mais la prise en charge est spécifique à l’iPhone et à l’iPad pour le moment. Twitch pour iOS est disponible gratuitement sur l’App Store.

