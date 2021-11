Twitch lance un programme d’incubateur de musique en direct pour les artistes

Twitch lance un programme d’incubateur musical appelé « The Collective ». Voici ce que nous en savons.

Twitch dit que le programme sera exclusif, les musiciens recevant des invitations à se joindre. Le programme vise à responsabiliser les musiciens en leur fournissant les connaissances et le soutien dont ils ont besoin pour commencer à diffuser leur musique en direct sur Twitch. Voici comment Twitch décompose le rôle de The Collective en tant que programme d’incubateur musical.

« Les musiciens sélectionnés seront regroupés en collectifs exclusifs organisés en fonction d’horizons, de genres et d’étapes de carrière complémentaires et travailleront ensemble pour maximiser et monétiser leur temps et leur communauté sur Twitch », indique le communiqué de presse.

Ce n’est pas si différent des nombreux collectifs de jeux qui existent déjà sur la plate-forme. Lorsqu’un joueur qui fait partie d’un collectif termine un stream, il choisit souvent de « faire un raid » sur un autre membre du collectif, exposant ainsi son public à un nouveau contenu. Twitch espère probablement transférer cette fonctionnalité communautaire aux musiciens qui adoptent la plate-forme Twitch.

Twitch dit également qu’il fournira aux membres de l’incubateur musical un support de diffusion en direct.

« L’équipe musicale de Twitch, les partenaires de l’industrie et les mentors guideront chaque membre de The Collective à travers le paradigme de la diffusion en direct et les aideront à élaborer leur propre stratégie de chaîne grâce à une série d’ateliers et d’une assistance pratique », a déclaré Twitch. « Ils apprendront comment les musiciens construisent des communautés interactives en direct sur Twitch et gagnent de l’argent directement de leurs fans. »

Twitch dit que les artistes diplômés du programme seront prioritaires pour les opportunités de découverte, la promotion, les activations en direct, etc. Twitch a également plusieurs partenaires tiers à bord pour aider ces artistes émergents à développer leur plate-forme sur Twitch. Ces partenaires comprennent :

Amazon MusicDiscordDistroKidRolling StoneTuneCoreUnitedMasters

Les candidatures au programme sont ouvertes au public, mais des partenaires comme UnitedMasters, DistroKid et TuneCore identifieront et inviteront les artistes à postuler et à travailler avec Twitch pour organiser la sélection des artistes. Discord éduque également les artistes sur la façon dont les communautés Discord sont devenues un élément important pour garder un public Twitch engagé avec les créateurs sur la plate-forme.

Twitch dit que le programme d’incubateur de musique collective est une continuation de l’investissement de l’entreprise dans la musique. L’intégration de Twitch avec Amazon Music offre également à ces artistes la possibilité d’atteindre un large public sur une grande plate-forme de streaming musical.