Twitch lance une nouvelle section réservée aux animaux

Twitch est peut-être connu pour ses streamers bruyants et ses tournois d’esports animés, mais une toute nouvelle race d’influenceurs est sur le point de prendre d’assaut la plate-forme : les animaux.

Oui, nos amis duveteux, à fourrure et à plumes viennent d’avoir une section sur Twitch. La catégorie « Animaux, aquariums et zoos », pour être précis. Maintenant, vous pouvez facilement retrouver un flot froid de lapins grignotant des carottes ou des canards gambadant sans problème. Twitch a lancé cette section dans le cadre de sa célébration de la Semaine des animaux et travaillera avec des organisations dédiées à aider les créatures du monde entier.

« Dédier un espace à nos merveilleux compagnons n’est pas seulement un stimulant pour le moral – c’est un moyen passionnant d’élever l’importance des problèmes environnementaux et de conservation auxquels sont confrontées ces créatures de tailles et d’origines différentes », a déclaré Twitch sur son blog. « Nous travaillons avec des zoos, des aquariums et des associations animales à but non lucratif pour élever les animaux, leur conservation, ainsi que la restauration et la conservation de l’environnement dont ils ont besoin pour prospérer. »

Gros miaou ! Paws ce que vous faites parce que Animal Week sur Twitch commence maintenant. Pour fêter ça, nous avons lancé une catégorie Animaux, Aquariums et Zoos ! Tous vos très bons amis duveteux, plumeux ou couverts de nageoires, le tout dans un endroit tout à fait adorable. En savoir plus : https://t.co/giiJlA0B4T pic.twitter.com/aApWo7gQ1P – Twitch (@Twitch) 1er novembre 2021

Il existe déjà des canaux vraiment sympas de zoos, comme le ruisseau de loutres de mer du Marine Mammal Rescue Centre. Ou The Honey Bee Hangout, qui a, eh bien, des abeilles qui font des choses sur les abeilles !

Ainsi, lorsque vous n’êtes pas trop occupé à regarder des tournois de la Rocket League ou des influenceurs populaires comme Pokimane, jetez peut-être un coup d’œil à ce que font nos super amis.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

