Twitch modifie sa politique de conduite et peut vous suspendre pour votre comportement hors de la plateforme | La technologie

Twitch a décidé d’appliquer des mesures plus strictes aux personnes qui harcèlent d’autres utilisateurs, même en dehors de la plateforme.

Twitch est la plateforme de mode sur laquelle les créateurs de contenu jouent ou effectuent toute autre activité —Ibai Llanos diffuse un match de LaLiga— en direct et ils interagissent avec leurs abonnés via un chat que le créateur peut voir à tout moment, ce qui signifie une communication directe du spectateur avec le créateur, ce qui a été assez important face au triomphe de la plateforme par rapport à d’autres alternatives qui n’offrent pas cette communication étroite. Sa performance particulière est l’une de ses vertus.

Mais, comme dans n’importe quel domaine, la plateforme doit savoir gérer son succès et éviter que la situation ne devienne incontrôlable pour le pire, raison pour laquelle l’entreprise a mis à jour sa politique de conduite afin de protéger les utilisateurs qui se trouvent sur la plateforme pour passer un bon moment.

Comme la plateforme l’a publié dans un communiqué, ils prendront des mesures contre les comptes impliqués dans des violations, même en dehors de Twitch, atteignant même une suspension indéfinie dès le premier cas, et il le fera quand il s’agit de l’un de ces comportements:

Violence meurtrière et extrémisme violent. Activités terroristes ou recrutement. Menaces explicites ou crédibles de violence de masse (par exemple, menaces contre un groupe de personnes, événements ou lieux de rassemblement). Occuper un poste de direction ou appartenir à un groupe haineux connu. Mener des activités sexuelles non consensuelles ou des agressions sexuelles, ou agir sciemment comme complices de celles-ci. Exploitation sexuelle des mineurs, telle que le recrutement de mineurs et la sollicitation ou la distribution de matériel sexuel à des mineurs. Actions qui compromettent directement et explicitement la sécurité physique de la communauté Twitch. Menaces explicites ou crédibles contre Twitch, y compris ses employés.

“Étant donné que nous avons moins de contexte sur les comportements qui se produisent en dehors de Twitch, en règle générale, nous aurons besoin de preuves vérifiables de ces activités avant de prendre des mesures. Dans la plupart des cas, nous aurons besoin de liens vers des publications ou du contenu téléchargés directement à partir de Twitch. “, établit l’entreprise dans ses politiques.

Cela implique que tout utilisateur peut être pénalisé pour son activité en dehors de Twitch, à condition que cela constitue une infraction. En ce sens, Twitch a également souhaité préciser que les captures d’écran et autres contenus pouvant être manipulés ne seront pas considérés comme suffisants pour suspendre un compte. Même la porte s’ouvre à la collaboration de conseillers juridiques externes pour enquêter sur les crimes graves de harcèlement externes à la plateforme.

Bien sûr, Twitch a voulu mettre le harcèlement parmi les utilisateurs au centre du tableau, et ses nouvelles mesures sont conçu à la fois pour décourager cela et pour le pénaliser pour protéger l’expérience de ses utilisateurs et continuer à se développer en tant que plate-forme.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Jacinto Araque.