Twitch modifie ses politiques de droits d’auteur et les streamers peuvent désormais être condamnés à une amende de plusieurs millions de dollars | La technologie

Les nouveaux changements dans les politiques de droit d’auteur affectent directement leurs streamers, maintenant ils font directement l’objet d’éventuelles poursuites de millionnaires au sujet de l’utilisation du droit d’auteur.

Ces derniers mois, Twitch a subi une série de changements que les personnes qui travaillent sur la plateforme de streaming n’aiment pas. Certaines de ces nouvelles politiques proviennent de situations que de nombreux streamers ont générées, par exemple, le changement dans la façon dont ils traitent le droit d’auteur.

Et, est-ce que plusieurs streamers avaient joué avec la fine ligne de la légalité. Pour nous mettre à l’arrière-plan, il faut préciser que Twitch vous permet de diffuser des séries et des films qui sont dans Amazon Prime Video, afin que le streamer et les utilisateurs puissent partager du contenu multimédia en même temps.

Ce que plusieurs streamers ont fait le mois dernier, c’est de partager du contenu d’autres plateformes sur Twitch, ces contenus sont des produits audiovisuels enregistrés et, logiquement, les sociétés propriétaires peuvent poursuivre la plateforme en justice. Twitch a décidé de se débarrasser de cette responsabilité.

Le changement de politique fait des streamers les sujets directs d’éventuelles poursuites judiciaires, potentiellement passibles de millions d’amendes. La situation est compliquée en raison de l’exemple de mauvaises pratiques qui a été générée et continue d’exister sur YouTube concernant l’utilisation du droit d’auteur.

Désormais, chaque streamer est responsable de son contenu et des actions en justice que les entreprises peuvent entreprendre. Bien entendu, cela ne signifie pas que les streamers doivent renoncer à ce type de diffusion.. Dans nos frontières, nous trouvons l’exemple parfait : Felipez360.

L’ancien youtubeur de jeux vidéo, devenu streamer, a une façon particulière de diffuser du contenu qui n’est pas sur Amazon Prime Video. Ce qu’il fait, c’est mettre un compteur pour que les utilisateurs sachent à quelle minute se trouve la série ou le film, mais que la caméra pointe vers leur visage tout le temps.

Tout cela se traduit par une diffusion pratiquement silencieuse, à l’exception d’un commentaire occasionnel, dans lequel chacun se charge de rechercher la série ou le film sur d’autres plateformes comme Netflix, HBO, Filmin ou Disney+. Il se peut que nous commencions bientôt à voir cette tendance lancée par Felipez360.