Twitch permet aux streamers de limiter les commentateurs par numéro de téléphone

Image : Twitch / Kotaku

Les streamers Twitch pourraient bientôt être en mesure de restreindre qui peut ou ne peut pas participer au chat. Selon l’observateur de Twitch Zach Bussey, le géant du streaming prévoit d’ajouter des fonctionnalités étendues qui permettraient aux streamers d’exiger une vérification par téléphone ou par e-mail du commentariat.

Pendant la majeure partie de l’été, les streamers Twitch ont été aux prises avec un fléau de “raids haineux”. Grâce à la fonctionnalité de « raid » de la plate-forme, qui permet aux streamers de rediriger les téléspectateurs vers une autre chaîne, les streamers de mauvaise foi peuvent envoyer des foules de commentateurs vers d’autres chaînes dans le cadre de campagnes de harcèlement coordonnées. La plupart de ces utilisateurs se présentent avec les pires intentions possibles et inondent souvent les canaux de vagues d’insultes et d’insultes écoeurantes. Le Washington Post a rapporté que ces campagnes sont organisées à partir de Twitch, sur des serveurs Discord clandestins.

Les streamers ont déclaré à Kotaku qu’obliger les utilisateurs à s’inscrire avec un numéro de téléphone serait l’une des méthodes les plus efficaces pour mettre un terme aux raids haineux, bien plus efficace que la vérification par e-mail, qui existe déjà sur la plate-forme. Il est facile de créer des adresses e-mail alternatives, donc bien que la vérification des e-mails pour les chats soit un ralentisseur, cela n’arrête pas les raids haineux dans leur élan.

Dans l’état actuel des choses, puisqu’il est si facile de créer de nouveaux comptes sur Twitch, les streamers bannis peuvent simplement créer un nouveau compte et revenir directement dans le chat. Parfois, ils le font avec une insistance effrontée. Par exemple, Twitch a porté plainte plus tôt ce mois-ci contre deux utilisateurs anonymes qui, selon lui, ont organisé des raids haineux. L’un de ces utilisateurs, qui fonctionnerait sous le pseudo CreatineOverdose, serait revenu avec des pseudonymes tels que CreatineReturns, CreatineBanEvades et CreatineReported.

Bien que cet utilisateur puisse revenir en tant que CreatineFrakensteinsMonster hypothétique, ces nouveaux outils au niveau du canal pourraient empêcher CreatineFrankensteinsMonster de commenter des canaux spécifiques.

Voici comment cela fonctionnerait : une fois ces outils en ligne, si vous êtes un streamer, vous pourrez demander aux téléspectateurs de vérifier un numéro de téléphone ou une adresse e-mail avant de laisser des commentaires. Vous pouvez faire en sorte qu’ils aient besoin de le faire s’ils discutent sur votre flux pour la toute première fois, si leur compte n’est pas actif depuis longtemps ou s’ils vous ont suivi dans un délai précis (par exemple, une question d’heures ou de jours). Vous pouvez également définir des exceptions pour les VIP, les modérateurs et les abonnés.

Le streamer allemand Dracon a partagé une capture d’écran de ce à quoi ces options ressembleraient sur l’interface utilisateur de Twitch. Bussey a également obtenu une capture d’écran, citant une source anonyme.

On ne sait pas quand ces mesures anti-harcèlement seront mises en œuvre à grande échelle, ou si elles sont officiellement en préparation. Twitch a refusé de commenter Kotaku sur le dossier.