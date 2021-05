Twitch pour iOS ajoute plus de 350 balises pour l’onglet “ Votre communauté ”

À partir de la semaine prochaine, Twitch pour iOS ajoutera plus de 350 nouvelles balises liées au sexe, à l’orientation sexuelle, à la race, à la nationalité, aux capacités, à la santé mentale, etc.

Selon la société dans un article de blog, la liste des nouvelles balises comprend, entre autres, transgenre, noir, handicapé, vétéran et Vtuber. Twitch dit qu’il supprimera également les références à «allié» de la balise LGBTQIA +.

La société affirme que ces nouvelles balises ne changeront pas le fonctionnement du balisage et sont «complètement facultatives. Ils donnent simplement plus de choix aux créateurs. »

Dans l’article de blog, Twitch explique un peu plus pourquoi la société ajoute ces balises et pourquoi maintenant:

Lorsque nous avons lancé des balises en 2018, nous l’avons fait pour stimuler la découverte, pour aider les créateurs à décrire leur contenu et pour aider les téléspectateurs à trouver les flux qui les intéressent. Nous avons intentionnellement conçu ce système pour que les créateurs puissent décrire ce qu’ils diffusaient, et non qui ils étaient ou ce qu’ils représentaient. Nous avons maintenu cette distinction depuis lors, et nous nous sommes trompés. (…) L’exception à la conception initiale était la balise LGBTQIA +, qui a commencé comme une expérience il y a quelques années et est restée basée sur des commentaires extrêmement positifs de la communauté.

Twitch dit qu’il s’est associé à plusieurs organisations tierces indépendantes telles que GLAAD, The Trevor Project, AbleGamers, SpecialEffect et d’autres experts axés sur les progrès des groupes raciaux et ethniques sous-représentés, des communautés LGBTQIA +, handicapées et marginalisées, et, enfin, les membres de la communauté Twitch pour leurs commentaires.

Le 26 mai, l’équipe Twitch passera en direct sur / twitch pour parler davantage des balises et répondre aux questions que les utilisateurs peuvent avoir.

