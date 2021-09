Twitch poursuit les organisateurs des «raids haineux» devant le tribunal de district de Cali

Image : Twitch / Kotaku

Twitch prend une position ferme contre les campagnes de harcèlement organisées, largement connues sous le nom de « raids haineux », qui ont proliféré au cours des derniers mois en portant plainte contre deux possibles coordinateurs des attaques.

Dans une plainte déposée le 9 septembre, le géant de la vapeur Twitch a lancé une action en justice contre deux individus anonymes soupçonnés d’être les chefs de file des “raids haineux” en cours. Grâce à la fonctionnalité de « raid » de la plateforme, qui permet aux streamers de rediriger leurs téléspectateurs vers un autre flux, les acteurs de mauvaise foi peuvent canaliser des masses dans une campagne de harcèlement vers une autre chaîne. Ces utilisateurs n’arrivent généralement pas avec de bonnes intentions ; ils lancent souvent des insultes, des insultes et des obscénités en masse contre le streamer sur lequel ils sont envoyés. Alors que les raids haineux sont un problème sur Twitch depuis un certain temps, le problème a enflé cet été.

Début août, des streamers marginalisés se sont ralliés au hashtag #TwitchDoBetter sur les réseaux sociaux. Le 1er septembre, dans le but d’inciter Twitch à agir, les streamers ont boycotté la plate-forme pendant une journée. Cela semble avoir eu un impact, à la fois sur la conversation et sur les résultats. Le trafic de Twitch pour #ADayOffTwitch était inférieur d’environ un cinquième à celui d’une journée typique.

Twitch a pris certaines mesures pour atténuer les raids haineux à la lumière de la nouvelle attention, y compris l’institution de capteurs destinés à détecter automatiquement les utilisateurs qui échappent aux interdictions. L’entreprise a également commencé à interdire les contrevenants individuellement (ce qui, comme vous pouvez l’imaginer, est une tâche qui ne finira jamais). Maintenant, l’entreprise essaie l’un des plus gros marteaux d’interdiction de la planète : le système judiciaire des États-Unis.

Le costume d’hier, que Twitch a fourni à Kotaku, nomme deux personnes anonymes qui opèrent sous les noms d’utilisateur CruzzControl et CreatineOverdose. La poursuite allègue que CruzzControl et CreatineOverdose ont aidé à promouvoir, organiser et s’engager dans des raids haineux à grande échelle. Un rapport détaillé du Washington Post a détaillé comment et où les raids haineux sont organisés, non pas sur Twitch lui-même, mais sur des serveurs Discord clandestins, où les utilisateurs peuvent opérer à l’abri de l’examen de Twitch.

Twitch pense que CruzzControl est basé aux Pays-Bas, tandis que CreatineOverdose est censé vivre en Autriche. Twitch ne connaît pas encore le nom légal de l’un ou l’autre utilisateur. Les deux utilisateurs opèreraient sous divers noms d’utilisateur, ce dernier ayant fait preuve d’un génie créatif époustouflant avec des poignées telles que CreatineReturns, CreatineBanEvades et CreatineReported. Comme il est incroyablement facile de créer un nouveau compte sur Twitch, les utilisateurs bannis peuvent rapidement revenir à leur comportement ignoble. Les streamers ont déclaré à Kotaku le mois dernier que relever la barre pour créer un nouveau compte, par exemple en obligeant les utilisateurs à s’inscrire avec un numéro de téléphone enregistré, serait l’un des moyens les plus efficaces d’annuler définitivement les raids haineux.

“Bien que nous ayons identifié et banni des milliers de comptes au cours des dernières semaines, ces acteurs continuent de travailler dur pour trouver des moyens créatifs de contourner nos améliorations et ne montrent aucune intention de s’arrêter”, a déclaré un porte-parole de Twitch à Kotaku dans un communiqué. “La haine et le harcèlement n’ont pas leur place sur Twitch, et nous savons que nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais nous espérons que ces actions combinées aideront à réduire les dommages immédiats et inacceptables que les attaques ciblées ont infligés à notre communauté.”