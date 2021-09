Twitch propose aux éditeurs de musique des outils pour détecter l’utilisation des chansons

in

Twitch a conclu un accord avec la National Music Publishers Association après des mois d’animosité entre l’industrie de la musique et le géant du streaming appartenant à Amazon. Comme l’a rapporté Variety, l’accord n’est pas un accord de licence complet, mais semble plutôt être la base d’un partenariat entre Twitch et les éditeurs de musique.

L’annonce indique que Twitch a créé “un nouveau processus auquel les détenteurs de droits musicaux participants peuvent opter pour signaler certaines utilisations de leur musique, pour traiter lorsque les créateurs utilisent par inadvertance ou accidentellement de la musique dans leurs flux”.

Sur la base de l’annonce, il semble que l’accord entre la NMPA et Twitch permettra aux éditeurs de musique de retrouver plus facilement et de signaler les streamers qui utilisent leur musique. L’accord ne semble pas modifier immédiatement les règles concernant l’utilisation de la musique pour les streamers, qui ont dû faire face à une vague de retraits DMCA au cours de la dernière année.

L’annonce indique également que cet accord ouvrira la voie à certains éditeurs de musique pour opter pour des collaborations potentielles avec des créateurs de contenu. Le président et chef de la direction de la NMPA, David Israelite, a déclaré que l’accord profiterait à la fois à l’industrie de la musique et à la communauté Twitch, tout en respectant les droits des auteurs-compositeurs. La majorité de l’annonce parle des outils et des avantages accordés aux éditeurs de musique, mais elle ne précise pas en quoi cet accord profitera aux streamers Twitch.

Twitch a eu des problèmes avec l’industrie de la musique dans le passé, recevant même des lettres officielles de la Recording Industry of America, concernant des violations du droit d’auteur sur sa plate-forme. Twitch a même coupé le son d’un concert live de Metallic pendant la Blizzcon pour éviter une grève DMCA.