Twitch, propriété d’Amazon, suspend une chaîne vidéo Amazon Prime

Capture d’écran : Esto Es Un Late

Plus tôt dans la journée, Twitch a suspendu la chaîne appartenant à Prime Video España. C’est une chaîne officielle d’Amazon Prime Video. Twitch appartient à Amazon.

Vous pouvez le voir ici, la suspension ayant été instituée il y a cinq heures (au moment de la publication). C’est la première fois qu’une chaîne Amazon doit être suspendue de la plate-forme de streaming appartenant à Amazon, et ce qui la rend vraiment intéressante, c’est qu’il ne semble pas qu’il s’agisse d’un problème technique ou d’une erreur administrative : il semble que la punition c’est parce que la chaîne a vraiment enfreint les règles.

Comme le rapporte Dexerto, lors de la diffusion en continu du dernier épisode de 2021 du panel Esto Es Un Late, les choses ont un peu dérapé. Quelques heures après le début de l’émission – qui mettait en vedette plusieurs streamers de premier plan – l’animatrice et comédienne Henar Álvarez a déclaré « Nous allons pour l’interdiction … Allons-y, ils vont nous interdire » tout en soulevant sa chemise (photo ci-dessus). Elle a été rejointe par l’un des autres panélistes, qui a levé sa propre chemise, exposant brièvement un mamelon.

Au début, la caméra a simplement coupé, mais lorsque le flux est revenu et qu’Álvarez l’a refait, la diffusion s’est brusquement terminée et a été remplacée par une carte de titre. Bien que nous ne sachions pas si c’est la raison pour laquelle la suspension a été prononcée, cela semble certainement probable, car les actions d’Álvarez et du panéliste étaient en violation des directives de la communauté de Twitch sur la nudité, la pornographie et autres contenus sexuels. Voici ce que ces directives ont à dire sur ce qui a été montré dans le flux :

Pour ceux qui se présentent comme des femmes, nous vous demandons de couvrir vos mamelons. Nous n’autorisons pas le sous-poitrine exposé. Le clivage est illimité tant que ces exigences de couverture sont respectées.

Comme il s’agit de la toute première suspension de la chaîne, elle devrait être de nouveau en ligne dans le mois :

Les suspensions temporaires varient de un à 30 jours. Une fois la suspension terminée, vous pourrez à nouveau utiliser nos services. Nous gardons une trace des violations passées, et plusieurs suspensions au fil du temps peuvent conduire à une suspension indéfinie.