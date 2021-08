Twitch se met enfin à dire aux streamers pourquoi ils sont interdits

in

Twitch dit qu’il offrira aux streamers plus de clarté sur le contenu qui a provoqué une interdiction.

La société commencera à inclure le nom et la date du contenu qui enfreint les règles de Twitch. “À partir d’aujourd’hui, les notifications d’application envoyées aux utilisateurs suspendus incluront le nom du contenu et la date de la violation pour garantir qu’ils aient une meilleure clarté sur le contenu sur lequel des mesures sont prises”, a tweeté le support Twitch plus tôt cette semaine.

Une certaine clarté est la bienvenue, car les streamers Twitch actifs ont des années de contenu à peigner. Twitch n’a pas facilité la suppression des anciennes VOD qui pourraient enfreindre la politique de la plateforme. Les frappes massives DMCA abandonnées sur les streamers sans aucune orientation ont poussé de nombreuses personnes à migrer vers d’autres plates-formes.

Même le nouveau système n’est pas exactement adapté à la suppression au laser du contenu incriminé. Fournir la date d’une violation peut encore obliger le streamer à parcourir des heures de contenu pour trouver la violation qui a causé la grève en premier lieu.

Twitch n’a pas été préparé à faire face à l’énorme assaut de retraits DMCA de l’industrie de la musique. Ils l’ont admis dans leurs excuses aux joueurs lorsque la bombe DMCA est tombée, ce qui a conduit à l’interdiction de nombreux streamers.

«Jusqu’en mai 2020, les streamers recevaient chaque année moins de 50 notifications DMCA liées à la musique sur Twitch. À partir de mai, cependant, les représentants des principales maisons de disques ont commencé à envoyer chaque semaine des milliers de notifications DMCA ciblant les archives des créateurs, principalement pour des extraits de morceaux dans des clips vieux de plusieurs années.

Twitch réforme lentement ses outils pour gérer la suppression massive de clips. C’est parce qu’il refuse d’autoriser la musique à utiliser dans les VOD, ce qui nécessite une licence différente de celle d’une plate-forme uniquement en direct. Twitch a lancé Soundtrack, qui offre aux joueurs de la musique sous licence dans les flux, mais la musique n’apparaîtra pas dans les VOD.

D’autres solutions tierces cherchent à créer une bibliothèque de musique sous licence à utiliser par les streamers. Twitch est l’une des dernières grandes plateformes sur Internet à avoir adopté une approche étrange en matière de licences musicales. Facebook, YouTube, TikTok et Snapchat ont tous de la musique sous licence pour leurs plateformes. La seule omission flagrante est Twitter, que certains membres du Congrès américain cherchent à corriger.

Un groupe bipartite de 22 membres de la Chambre des représentants a demandé à Jack Dorsey pourquoi Twitter ne traite pas la violation du droit d’auteur sur Twitter. Ils ont demandé une réponse à leur lettre avant le 27 août.

“Le contenu créatif stimule l’engagement sur Twitter, mais Twitter n’a pas acquis les licences nécessaires pour garantir que tous les créateurs sont correctement rémunérés pour l’utilisation de leurs œuvres”, indique la lettre.